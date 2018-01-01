З текілою, ікрою та макарунами: луцький коледж відсвяткував день «харчовика». ФОТО

У Волинському коледжі Національного університету харчових технологій влаштували дегустацію різноманітних смаколиків та показали товари кращих волинських виробників.Захід відбувся у вівторок, 16 жовтня з нагоди Дня працівника харчової промисловості, який невдовзі відзначатимуть в Україні.Як розповіла заступник директора з навчально-виробничої роботи, таке дійство коледж організовує щорічно, адже саме тут готують працівників для харчової промисловості. Тут навчаються майбутні харчові технологи, майстри ресторанного обслуговування, кухарі, офіціанти та бармени. Сьогодні ж студенти мали змогу продемонструвати на практиці отримані навики.Для присутніх студенти показували майстер-класи з приготування різноманітних шотів та солодощів. Також тут представили технології молекулярної кухні та роботу лабораторії контролю якості, яка функціонує у коледжі.«З харчових технологій у нас є спеціальність «Виробництво харчової продукції», а також є робітничі професії: це кухар, пекар-кондитер, де ми співпрацюємо з «Теремно-хліб» за німецьким проектом дуальної форми навчання. Також є офіціанти, бармени і майстри ресторанного обслуговування. Цього року ми показали нові технології – це молекулярна кухня», – розповіла Світлана Кізим.Окрім того, участь у святкуваннях взяли волинські товаровиробники, які продемонстрували присутнім свою продукцію своїх підприємств.Привітати працівників харчової промисловості завітав також голова Волинської обласної державної адміністрації. Він зауважив, що Волинь показує хороші результати у виробництві та переробці харчових продуктів, а багато місцевих виробників постачають свої продукти за кордон.«Сьогодні в Україні харчова промисловість по експорту продукції займає майже 50%. Навіть на Волині більше 100 підприємств займаються виробництвом чи переробкою харчових продуктів і 50 підприємств мають сьогодні налагоджену сертифіковану систему контролю за якістю. Відповідно ми поставляємо нашою продукції в 50 країн Європи і не тільки Європи, а й інших материків», – зазначив Олександр Савченко.Окрім того, присутні на святі представники місцевих підприємств, викладачі та студенти коледжу отримали подяки від обласної адміністрації, міської та обласної рад.Як зазначив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА, усі нагороди, що отримали місцеві товаровиробники є заслуженими, адже саме волинські підприємства є одними з кращими в Україні.«Більше 6 тисяч людей працюють у харчовій промисловості області – це велика армія. І кожного дня у нас з’являються нові види продуктів, нові бренди. Це говорить про те, що ви вдосконалюєтеся постійно і даєте високоякісні продукти. Наші окремі підприємства входять у лідери по Україні, всі знають наші кетчупи, соуси. Наша Володимир-Волинська птахофабрика входить в п’ятірку кращих в Україні, наші меди входять у шістку лідерів», – зазначив Юрій Горбенко.