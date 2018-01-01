13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині

Андрійко Нестерук із села Погулянка Любешівського району, якому



Про це повідомила мама хлопчика Ніна Нестерук, - пише газета



«Щиро дякуємо всім за підтримку! Прибули у клініку Меdipol (Турецька Республіка). Зараз - обстеження стану здоров'я Андрія і доньки Мар'яни (донора). Попереду - довготривале лікування (пересадка кісткового мозку, а також реабілітація, яка триватиме більше чотирьох місяців), - написала Ніна Петрівна.



Нагадаємо, Андрійко Нестерук у серпні проходив курс лікування в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Там була проведена діагностична кісткомозкова пункція. На основі цих досліджень лікарі встановили діагноз: «Мієлодиспластичний синдром. Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією. Показана галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора».



Орієнтовна вартість операції, яку проведуть хлопчику, - 50-60 тис. у.о.



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Одержувач - Приватбанк

Назва банку – Приватбанк

Номер рахунку - 29244825509100

МФО – 305299

ОКПО – 14360570

В призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку №5168757376661296

Отримувач Нестерук Ніна Петрівна ІПН 2725109267



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Погулянка Любешівського району, якому необхідна пересадка кісткового мозку , разом зі своїми рідними прибув до Туреччини, де йому зроблять операцію.Про це повідомила мама хлопчика, - пише газета «Нове життя» «Щиро дякуємо всім за підтримку! Прибули у клініку Меdipol (Турецька Республіка). Зараз - обстеження стану здоров'я Андрія і доньки Мар'яни (донора). Попереду - довготривале лікування (пересадка кісткового мозку, а також реабілітація, яка триватиме більше чотирьох місяців), - написала Ніна Петрівна.Нагадаємо, Андрійко Нестерук у серпні проходив курс лікування в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Там була проведена діагностична кісткомозкова пункція. На основі цих досліджень лікарі встановили діагноз: «Мієлодиспластичний синдром. Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією. Показана галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора».Орієнтовна вартість операції, яку проведуть хлопчику, - 50-60 тис. у.о.Одержувач - ПриватбанкНазва банку – ПриватбанкНомер рахунку - 29244825509100МФО – 305299ОКПО – 14360570В призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку №5168757376661296Отримувач Нестерук Ніна Петрівна ІПН 2725109267

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