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13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині

13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині
Андрійко Нестерук із села Погулянка Любешівського району, якому необхідна пересадка кісткового мозку, разом зі своїми рідними прибув до Туреччини, де йому зроблять операцію.

Про це повідомила мама хлопчика Ніна Нестерук, - пише газета «Нове життя».

«Щиро дякуємо всім за підтримку! Прибули у клініку Меdipol (Турецька Республіка). Зараз - обстеження стану здоров'я Андрія і доньки Мар'яни (донора). Попереду - довготривале лікування (пересадка кісткового мозку, а також реабілітація, яка триватиме більше чотирьох місяців), - написала Ніна Петрівна.

Нагадаємо, Андрійко Нестерук у серпні проходив курс лікування в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Там була проведена діагностична кісткомозкова пункція. На основі цих досліджень лікарі встановили діагноз: «Мієлодиспластичний синдром. Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією. Показана галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора».

Орієнтовна вартість операції, яку проведуть хлопчику, - 50-60 тис. у.о.

Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривні:
Одержувач - Приватбанк
Назва банку – Приватбанк
Номер рахунку - 29244825509100
МФО – 305299
ОКПО – 14360570
В призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку №5168757376661296
Отримувач Нестерук Ніна Петрівна ІПН 2725109267

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Теги: лікування, дитина, Андрій Нестерук
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