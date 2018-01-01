13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині
Сьогодні, 15:39
Андрійко Нестерук із села Погулянка Любешівського району, якому необхідна пересадка кісткового мозку, разом зі своїми рідними прибув до Туреччини, де йому зроблять операцію.
Про це повідомила мама хлопчика Ніна Нестерук, - пише газета «Нове життя».
«Щиро дякуємо всім за підтримку! Прибули у клініку Меdipol (Турецька Республіка). Зараз - обстеження стану здоров'я Андрія і доньки Мар'яни (донора). Попереду - довготривале лікування (пересадка кісткового мозку, а також реабілітація, яка триватиме більше чотирьох місяців), - написала Ніна Петрівна.
Нагадаємо, Андрійко Нестерук у серпні проходив курс лікування в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Там була проведена діагностична кісткомозкова пункція. На основі цих досліджень лікарі встановили діагноз: «Мієлодиспластичний синдром. Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією. Показана галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора».
Орієнтовна вартість операції, яку проведуть хлопчику, - 50-60 тис. у.о.
Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривні:
Одержувач - Приватбанк
Назва банку – Приватбанк
Номер рахунку - 29244825509100
МФО – 305299
ОКПО – 14360570
В призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку №5168757376661296
Отримувач Нестерук Ніна Петрівна ІПН 2725109267
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Про це повідомила мама хлопчика Ніна Нестерук, - пише газета «Нове життя».
«Щиро дякуємо всім за підтримку! Прибули у клініку Меdipol (Турецька Республіка). Зараз - обстеження стану здоров'я Андрія і доньки Мар'яни (донора). Попереду - довготривале лікування (пересадка кісткового мозку, а також реабілітація, яка триватиме більше чотирьох місяців), - написала Ніна Петрівна.
Нагадаємо, Андрійко Нестерук у серпні проходив курс лікування в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Там була проведена діагностична кісткомозкова пункція. На основі цих досліджень лікарі встановили діагноз: «Мієлодиспластичний синдром. Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією. Показана галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора».
Орієнтовна вартість операції, яку проведуть хлопчику, - 50-60 тис. у.о.
Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривні:
Одержувач - Приватбанк
Назва банку – Приватбанк
Номер рахунку - 29244825509100
МФО – 305299
ОКПО – 14360570
В призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку №5168757376661296
Отримувач Нестерук Ніна Петрівна ІПН 2725109267
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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