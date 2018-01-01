На Волині люди облагородили ставок і запустили у нього рибу
Сьогодні, 18:44
Впродовж чотирьох років водойма, яка знаходиться у селі Новокотів Луцького району, була під опікою орендаря і вільного доступу до неї люди практично не мали.
Та після закінчення терміну договору з орендарем, за ініціативи депутата Романівської сільської ради Луцького району, місцевого жителя Василя Козачука, на сесії сільської ради вирішили передати ставок громаді села, - пише Волинь-нова.
Все почалося весняної пори цього року, коли Василь на велосипеді об’їхав чи не всі оселі місцевих жителів, отримав їх підтримку. І закипіла робота на водоймі, яка майже півтора року була нічийною, — чистили, вирубували, вивозили, впорядковували.
Підтримку та посильну допомогу надав голова СГТзОВ «Романів» Віталій Заремба. І вже на свято Незалежності відбулося урочисте відкриття гарного місця відпочинку під назвою «Старі верби», бо водойма була обсаджена вербами, деякі з них збереглися й донині.
Правда, були й умови, яких дотримуються мешканці. Насамперед, новокотівці створили своє рибальське товариство — воно об’єднало більше 70 чоловік. За рахунок зібраних коштів закупили та випустили у водойму малька карася, коропа дзеркального, линка, щуки, і в скорому часі тут загомоніли завзяті рибалки.
Любителі порибалити (це лише жителі Новокотова) приходять сюди у недільні дні (така умова). Буває й до 30 чоловік.
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Та після закінчення терміну договору з орендарем, за ініціативи депутата Романівської сільської ради Луцького району, місцевого жителя Василя Козачука, на сесії сільської ради вирішили передати ставок громаді села, - пише Волинь-нова.
Все почалося весняної пори цього року, коли Василь на велосипеді об’їхав чи не всі оселі місцевих жителів, отримав їх підтримку. І закипіла робота на водоймі, яка майже півтора року була нічийною, — чистили, вирубували, вивозили, впорядковували.
Підтримку та посильну допомогу надав голова СГТзОВ «Романів» Віталій Заремба. І вже на свято Незалежності відбулося урочисте відкриття гарного місця відпочинку під назвою «Старі верби», бо водойма була обсаджена вербами, деякі з них збереглися й донині.
Правда, були й умови, яких дотримуються мешканці. Насамперед, новокотівці створили своє рибальське товариство — воно об’єднало більше 70 чоловік. За рахунок зібраних коштів закупили та випустили у водойму малька карася, коропа дзеркального, линка, щуки, і в скорому часі тут загомоніли завзяті рибалки.
Любителі порибалити (це лише жителі Новокотова) приходять сюди у недільні дні (така умова). Буває й до 30 чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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