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На Волині люди облагородили ставок і запустили у нього рибу

На Волині люди облагородили ставок і запустили у нього рибу
Впродовж чотирьох років водойма, яка знаходиться у селі Новокотів Луцького району, була під опікою орендаря і вільного доступу до неї люди практично не мали.

Та після закінчення терміну договору з орендарем, за ініціативи депутата Романівської сільської ради Луцького району, місцевого жителя Василя Козачука, на сесії сільської ради вирішили передати ставок громаді села, - пише Волинь-нова.

Все почалося весняної пори цього року, коли Василь на велосипеді об’їхав чи не всі оселі місцевих жителів, отримав їх підтримку. І закипіла робота на водоймі, яка майже півтора року була нічийною, — чистили, вирубували, вивозили, впорядковували.

Підтримку та посильну допомогу надав голова СГТзОВ «Романів» Віталій Заремба. І вже на свято Незалежності відбулося урочисте відкриття гарного місця відпочинку під назвою «Старі верби», бо водойма була обсаджена вербами, деякі з них збереглися й донині.

Правда, були й умови, яких дотримуються мешканці. Насамперед, новокотівці створили своє рибальське товариство — воно об’єднало більше 70 чоловік. За рахунок зібраних коштів закупили та випустили у водойму малька карася, коропа дзеркального, линка, щуки, і в скорому часі тут загомоніли завзяті рибалки.

Любителі порибалити (це лише жителі Новокотова) приходять сюди у недільні дні (така умова). Буває й до 30 чоловік.

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Теги: ставок, благоустрій
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