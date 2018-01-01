Волинянка у складі збірної України вирушила на Ігри Нескорених
Сьогодні, 07:09
Українська збірна Ігор Нескорених полетіла на змагання в Австралію.
Про це у соціальній мережі Facebook написала учасниця збірної, волинянка Майя Москвич, - інформує Перший.
«Зустрічай нас, Австралія, земля down under, і будь до нас привітною! А ми в свою чергу, докладемо максимум зусиль, щоб ти побачила наші прапори на висоті», – зазначила учасниця з Волині Майя Москвич.
Дівчина повідомила, що, як і всі лучники, виступатиме в останні дні змагань.
«Якщо не помиляюся, 25-26 жовтня. То рідні мої і близькі, друзі і переживаючі – тримайте кулаки чи читайте молитви (кому що ближче) за мене і нас в ці дні Зайвим точно не буде», – додала волинянка.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала учасниця збірної, волинянка Майя Москвич, - інформує Перший.
«Зустрічай нас, Австралія, земля down under, і будь до нас привітною! А ми в свою чергу, докладемо максимум зусиль, щоб ти побачила наші прапори на висоті», – зазначила учасниця з Волині Майя Москвич.
Дівчина повідомила, що, як і всі лучники, виступатиме в останні дні змагань.
«Якщо не помиляюся, 25-26 жовтня. То рідні мої і близькі, друзі і переживаючі – тримайте кулаки чи читайте молитви (кому що ближче) за мене і нас в ці дні Зайвим точно не буде», – додала волинянка.
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