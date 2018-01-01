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Волинянка у складі збірної України вирушила на Ігри Нескорених

Волинянка у складі збірної України вирушила на Ігри Нескорених
Українська збірна Ігор Нескорених полетіла на змагання в Австралію.

Про це у соціальній мережі Facebook написала учасниця збірної, волинянка Майя Москвич, - інформує Перший.

«Зустрічай нас, Австралія, земля down under, і будь до нас привітною! А ми в свою чергу, докладемо максимум зусиль, щоб ти побачила наші прапори на висоті», – зазначила учасниця з Волині Майя Москвич.

Дівчина повідомила, що, як і всі лучники, виступатиме в останні дні змагань.

«Якщо не помиляюся, 25-26 жовтня. То рідні мої і близькі, друзі і переживаючі – тримайте кулаки чи читайте молитви (кому що ближче) за мене і нас в ці дні Зайвим точно не буде», – додала волинянка.


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Теги: Ігри Нескорених, Волинь
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