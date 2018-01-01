Волинянка у складі збірної України вирушила на Ігри Нескорених





Про це у соціальній мережі Facebook написала учасниця збірної, волинянка Майя Москвич, - інформує



«Зустрічай нас, Австралія, земля down under, і будь до нас привітною! А ми в свою чергу, докладемо максимум зусиль, щоб ти побачила наші прапори на висоті», – зазначила учасниця з Волині Майя Москвич.



Дівчина повідомила, що, як і всі лучники, виступатиме в останні дні змагань.



«Якщо не помиляюся, 25-26 жовтня. То рідні мої і близькі, друзі і переживаючі – тримайте кулаки чи читайте молитви (кому що ближче) за мене і нас в ці дні Зайвим точно не буде», – додала волинянка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська збірна Ігор Нескорених полетіла на змагання в Австралію.Про це у соціальній мережі Facebook написала учасниця збірної, волинянка, - інформує Перший «Зустрічай нас, Австралія, земля down under, і будь до нас привітною! А ми в свою чергу, докладемо максимум зусиль, щоб ти побачила наші прапори на висоті», – зазначила учасниця з Волині Майя Москвич.Дівчина повідомила, що, як і всі лучники, виступатиме в останні дні змагань.«Якщо не помиляюся, 25-26 жовтня. То рідні мої і близькі, друзі і переживаючі – тримайте кулаки чи читайте молитви (кому що ближче) за мене і нас в ці дні Зайвим точно не буде», – додала волинянка.

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