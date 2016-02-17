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Через впертого сусіда лучани не можуть оформити спадщину

Через впертого сусіда лучани не можуть оформити спадщину
У Луцьку родина не могла оформити спадщину на земельну ділянку через непогодження меж з боку сусіда, який мав «старі образи» на батька родини.

Про це стало відомо 17 жовтня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру.

На комісії розглядали звернення від родини Іванчук щодо оформлення спадщини – земельної ділянки на вулиці Купріна, 10 а. Однак оформлення не можна було зробити через непогодження з боку сусіда.

«Він раніше з татом сварився, тепер тато помер, а він не хоче погоджувати», - розповіла жінка.

Сусід Василь Симчук, який є власником сусідньої ділянки і не хотів погоджувати меж, і далі наполягав на своїй позиції. Мовляв, почалося все давно, ще під час реконструкції будинку.

«Коли робили реконструкцію будинку, домовлялися із її батьком, яка буде нова стінка», - зауважив чоловік. Однак нібито зрештою стіну збудували не так, як планувалося. Тож чоловік не хотів давати погодження саме через цю історію.

Члени комісії зауважили, що зараз ідеться не про будинки, стіни, а межі земельної ділянки. На їх запитання, чи накладаються ділянки, чоловік заперечив, однак погоджувати межі все одно не хотів.
«Якщо не погоджують сусід межі, то це безпричинно, там всі сусідні ділянки є у власності. Нині це окремі житлові будинки», – наголосив голова управління земельних ресурсів Сергій Шабала.

Зрештою, члени комісії підтримали звернення Іванчук щодо оформлення спадщини та підтримали пропозицію погодити без погодження суміжного землекористувача, тобто Симчука.

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Теги: спадщина, Луцьк, суперечки сусідів
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