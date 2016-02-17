Через впертого сусіда лучани не можуть оформити спадщину

У Луцьку родина не могла оформити спадщину на земельну ділянку через непогодження меж з боку сусіда, який мав «старі образи» на батька родини.Про це стало відомо 17 жовтня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру.На комісії розглядали звернення від родинищодо оформлення спадщини – земельної ділянки на вулиці Купріна, 10 а. Однак оформлення не можна було зробити через непогодження з боку сусіда.«Він раніше з татом сварився, тепер тато помер, а він не хоче погоджувати», - розповіла жінка.Сусід, який є власником сусідньої ділянки і не хотів погоджувати меж, і далі наполягав на своїй позиції. Мовляв, почалося все давно, ще під час реконструкції будинку.«Коли робили реконструкцію будинку, домовлялися із її батьком, яка буде нова стінка», - зауважив чоловік. Однак нібито зрештою стіну збудували не так, як планувалося. Тож чоловік не хотів давати погодження саме через цю історію.Члени комісії зауважили, що зараз ідеться не про будинки, стіни, а межі земельної ділянки. На їх запитання, чи накладаються ділянки, чоловік заперечив, однак погоджувати межі все одно не хотів.«Якщо не погоджують сусід межі, то це безпричинно, там всі сусідні ділянки є у власності. Нині це окремі житлові будинки», – наголосив голова управління земельних ресурсівЗрештою, члени комісії підтримали звернення Іванчук щодо оформлення спадщини та підтримали пропозицію погодити без погодження суміжного землекористувача, тобто Симчука.