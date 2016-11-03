вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не вклеїв фото в паспорт вчасно – дадуть пластикову картку

Не вклеїв фото в паспорт вчасно – дадуть пластикову картку
Вклеювати фотокартки до паспортів, у яких пройшов місяць після досягнення 25- і 45-річного віку заборонено.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Документ зобов’язує громадян, які досягли 25-ти чи 45-ти річного віку та не звернулися в установленому законодавством порядку (не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток, здійснювати обмін паспорта на пластикову картку.

Окрім того, громадянам надано можливість за бажанням здійснювати обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

За заміну та відновлення документа необхідно буде сплатити адміністративний збір: 279 гривень — термін виготовлення 20 робочих днів, 366 гривень - за 10 робочих днів.

Оформлення та видача ID-картки замість паспорта-книжечки зразка 1994 року здійснюється за зареєстрованим місцем проживання.

У разі обміну/відновлення паспорта у формі ID-картки, який був оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру та присвоєний унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), подача докуметів здійснюється незалежно від реєстрації місця проживання.

Послугу з оформлення та видачі ID-картки можна замовити у ЦНАП міста Луцька згідно графіку прийому громадян. Також можна скористатися попереднім записом та взяти талон електронної черги на зручний для Вас день та час, звернувшись на рецепцію ЦНАП. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону (0332) 777 888 або на офіційну сторінку ЦНАП у соціальній мережі Facebook.

Також віднедавна у ЦНАП можна скористатися послугою “Фото за 5 хвилин”. При зверненні за послугою вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25- і 45-річного віку можна зробити фотографію на місці.

У Державній міграційній службі наголошують, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: паспорт, оформлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан просять «скинутися» на реанімобіль для військових
Сьогодні, 12:59
Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:41
Не вклеїв фото в паспорт вчасно – дадуть пластикову картку
Сьогодні, 12:32
Гроші з квитків на гумористичне шоу передадуть на лікування Мар'яни Пархом'юк
Сьогодні, 12:28
Порошенко призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
19 січень, 16:39
У Луцькому ЦНАПі оформлятимуть закордонний паспорт У Луцькому ЦНАПі оформлятимуть закордонний паспорт
03 листопад, 2016, 12:36
Оформити закордонний паспорт стало значно простіше Оформити закордонний паспорт стало значно простіше
01 березень, 2016, 17:57
Міграційна служба відкрила сервіс онлайн-черги для оформлення паспортів Міграційна служба відкрила сервіс онлайн-черги для оформлення паспортів
05 лютий, 2016, 05:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
У Керчі стався вибух в коледжі: 10 загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
 0
Розповіли про торговий центр, який планують збудувати у селі під Луцьком
Сьогодні, 13:08
 0
Лучан просять «скинутися» на реанімобіль для військових
Сьогодні, 12:59
 0
Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8