Не вклеїв фото в паспорт вчасно – дадуть пластикову картку





Про це йдеться на сайті



Документ зобов’язує громадян, які досягли 25-ти чи 45-ти річного віку та не звернулися в установленому законодавством порядку (не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток, здійснювати обмін паспорта на пластикову картку.



Окрім того, громадянам надано можливість за бажанням здійснювати обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.



За заміну та відновлення документа необхідно буде сплатити адміністративний збір: 279 гривень — термін виготовлення 20 робочих днів, 366 гривень - за 10 робочих днів.



Оформлення та видача ID-картки замість паспорта-книжечки зразка 1994 року здійснюється за зареєстрованим місцем проживання.



У разі обміну/відновлення паспорта у формі ID-картки, який був оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру та присвоєний унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), подача докуметів здійснюється незалежно від реєстрації місця проживання.



Послугу з оформлення та видачі ID-картки можна замовити у ЦНАП міста Луцька згідно графіку прийому громадян. Також можна скористатися попереднім записом та взяти талон електронної черги на зручний для Вас день та час, звернувшись на рецепцію ЦНАП. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону (0332) 777 888 або на офіційну сторінку ЦНАП у соціальній мережі Facebook.



Також віднедавна у ЦНАП можна скористатися послугою “Фото за 5 хвилин”. При зверненні за послугою вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25- і 45-річного віку можна зробити фотографію на місці.



У Державній міграційній службі наголошують, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вклеювати фотокартки до паспортів, у яких пройшов місяць після досягнення 25- і 45-річного віку заборонено.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради Документ зобов’язує громадян, які досягли 25-ти чи 45-ти річного віку та не звернулися в установленому законодавством порядку (не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток, здійснювати обмін паспорта на пластикову картку.Окрім того, громадянам надано можливість за бажанням здійснювати обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.За заміну та відновлення документа необхідно буде сплатити адміністративний збір: 279 гривень — термін виготовлення 20 робочих днів, 366 гривень - за 10 робочих днів.Оформлення та видача ID-картки замість паспорта-книжечки зразка 1994 року здійснюється за зареєстрованим місцем проживання.У разі обміну/відновлення паспорта у формі ID-картки, який був оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру та присвоєний унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), подача докуметів здійснюється незалежно від реєстрації місця проживання.Послугу з оформлення та видачі ID-картки можна замовити у ЦНАП міста Луцька згідно графіку прийому громадян. Також можна скористатися попереднім записом та взяти талон електронної черги на зручний для Вас день та час, звернувшись на рецепцію ЦНАП. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону (0332) 777 888 або на офіційну сторінку ЦНАП у соціальній мережі Facebook.Також віднедавна у ЦНАП можна скористатися послугою “Фото за 5 хвилин”. При зверненні за послугою вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25- і 45-річного віку можна зробити фотографію на місці.У Державній міграційній службі наголошують, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії.

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