На Волині побудують 9 нових амбулаторій в сільській місцевості

Відповідно до ініціативи Президента України Петра Порошенка щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості планують побудувати більше 500 амбулаторій.Відтак сьогодні, 17 жовтня 2018 року, під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулася селекторна нарада щодо стану реалізації реформи сільської медицини. У віртуальній студії філії ПАТ «Укртелеком» працювали заступники голови облдержадміністрації Валентин Цьось та Світлана Мишковець, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Для початку, Віце-прем’єр-міністр нагадав, що до мережі закладів сільської медицини ввійшло більше 5 тисяч амбулаторій. 513 об’єктів – це нове будівництво. В розрізі регіонів їх кількість різна. Однак, будівництво в областях знаходиться на різних етапах.Зокрема, аналізуючи загальну картину реалізації проекту, лідерами є Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська, Рівненська і Луганська області. Натомість, серед аутсайдерів – Львівська, Закарпатська, Чернігівська, Одеська та Чернівецька області.Відсутність співфінансування та затримки із виділенням земельних ділянок органами місцевого самоврядування – ось основні проблеми, які затягують початок будівництва.Що ж стосується Волині, то за словами заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, планують будівництво 9 амбулаторій.Тож нині відібрано 9 земельних ділянок, з яких 5 – у об’єднаних територіальних громадах. Усі земельні ділянки розташовані на доступній відстані від наявних об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садочків, медичних закладів) та адмінбудинків."Усі 9 проектів щодо будівництва амбулаторій мають експертний звіт. Нині вже оголошено тендер на будівництво трьох амбулаторій у селах Піща, Прилуцьке та Затурці. У найближчий час очікуємо початок тендерних процедур щодо решти шести амбулаторій у селах Піщане, Троянівка, Вишнів, Дубечне, Бірки та Прилісне", – повідомив посадовць.