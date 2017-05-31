На Волині побудують 9 нових амбулаторій в сільській місцевості
Сьогодні, 19:31
Відповідно до ініціативи Президента України Петра Порошенка щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості планують побудувати більше 500 амбулаторій.
Відтак сьогодні, 17 жовтня 2018 року, під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулася селекторна нарада щодо стану реалізації реформи сільської медицини. У віртуальній студії філії ПАТ «Укртелеком» працювали заступники голови облдержадміністрації Валентин Цьось та Світлана Мишковець, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Для початку, Віце-прем’єр-міністр нагадав, що до мережі закладів сільської медицини ввійшло більше 5 тисяч амбулаторій. 513 об’єктів – це нове будівництво. В розрізі регіонів їх кількість різна. Однак, будівництво в областях знаходиться на різних етапах.
Зокрема, аналізуючи загальну картину реалізації проекту, лідерами є Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська, Рівненська і Луганська області. Натомість, серед аутсайдерів – Львівська, Закарпатська, Чернігівська, Одеська та Чернівецька області.
Відсутність співфінансування та затримки із виділенням земельних ділянок органами місцевого самоврядування – ось основні проблеми, які затягують початок будівництва.
Що ж стосується Волині, то за словами заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, планують будівництво 9 амбулаторій.
Тож нині відібрано 9 земельних ділянок, з яких 5 – у об’єднаних територіальних громадах. Усі земельні ділянки розташовані на доступній відстані від наявних об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садочків, медичних закладів) та адмінбудинків.
"Усі 9 проектів щодо будівництва амбулаторій мають експертний звіт. Нині вже оголошено тендер на будівництво трьох амбулаторій у селах Піща, Прилуцьке та Затурці. У найближчий час очікуємо початок тендерних процедур щодо решти шести амбулаторій у селах Піщане, Троянівка, Вишнів, Дубечне, Бірки та Прилісне", – повідомив посадовць.
Довідково:
У 2018 р. Уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, якість медичної послуги наближена до людини й мати зовсім іншу якість. Саме таку мету має ініціатива «Доступна, якісна медицина у сільській місцевості», над впровадженням якої розпочато роботу. Для цього Верховна Рада України прийняла Закон, який подав Президент України, «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№7117). Він передбачає додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом із місцевою владою розв’язати нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.
Спільним наказом Мінрегіону і МОЗ була затверджена методика формування первинної медичної мережі, визначений перелік необхідного обладнання, нові технічні вимоги до приміщень, питання забезпечення житлом та оплати праці лікарів. Наразі сформована спроможна мережа первинної медичної допомоги налічує 5 107 закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак сьогодні, 17 жовтня 2018 року, під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулася селекторна нарада щодо стану реалізації реформи сільської медицини. У віртуальній студії філії ПАТ «Укртелеком» працювали заступники голови облдержадміністрації Валентин Цьось та Світлана Мишковець, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Для початку, Віце-прем’єр-міністр нагадав, що до мережі закладів сільської медицини ввійшло більше 5 тисяч амбулаторій. 513 об’єктів – це нове будівництво. В розрізі регіонів їх кількість різна. Однак, будівництво в областях знаходиться на різних етапах.
Зокрема, аналізуючи загальну картину реалізації проекту, лідерами є Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська, Рівненська і Луганська області. Натомість, серед аутсайдерів – Львівська, Закарпатська, Чернігівська, Одеська та Чернівецька області.
Відсутність співфінансування та затримки із виділенням земельних ділянок органами місцевого самоврядування – ось основні проблеми, які затягують початок будівництва.
Що ж стосується Волині, то за словами заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, планують будівництво 9 амбулаторій.
Тож нині відібрано 9 земельних ділянок, з яких 5 – у об’єднаних територіальних громадах. Усі земельні ділянки розташовані на доступній відстані від наявних об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садочків, медичних закладів) та адмінбудинків.
"Усі 9 проектів щодо будівництва амбулаторій мають експертний звіт. Нині вже оголошено тендер на будівництво трьох амбулаторій у селах Піща, Прилуцьке та Затурці. У найближчий час очікуємо початок тендерних процедур щодо решти шести амбулаторій у селах Піщане, Троянівка, Вишнів, Дубечне, Бірки та Прилісне", – повідомив посадовць.
Довідково:
У 2018 р. Уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, якість медичної послуги наближена до людини й мати зовсім іншу якість. Саме таку мету має ініціатива «Доступна, якісна медицина у сільській місцевості», над впровадженням якої розпочато роботу. Для цього Верховна Рада України прийняла Закон, який подав Президент України, «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№7117). Він передбачає додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом із місцевою владою розв’язати нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.
Спільним наказом Мінрегіону і МОЗ була затверджена методика формування первинної медичної мережі, визначений перелік необхідного обладнання, нові технічні вимоги до приміщень, питання забезпечення житлом та оплати праці лікарів. Наразі сформована спроможна мережа первинної медичної допомоги налічує 5 107 закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині побудують 9 нових амбулаторій в сільській місцевості
Сьогодні, 19:31
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 жовтня
Сьогодні, 19:00