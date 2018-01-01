Роковини резонансної аварії у Харкові: чому справу затягують





Шестеро людей померли, п'ятеро опинилися у лікарнях. Рік десятки сімей рік живуть без своїх рідних і рік потерпілі лікуються, вчаться не боятися машин і переходів, - пише



У цій справі відбулось уже 30 засідань, але експертам досі не вдалося встановити швидкість однієї з машин, а поліції не вдалося знайти головного свідка – нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву, водійку Lexus.



Ольга Берченко разом із чоловіком вже рік щотижня входять у двері Київського райсуду. 18 жовтня 2017 року на перехресті Сумської та Мечнікова родина втратила доньку Діану.



Сказала: "Мамо, через десять хвилин буду вдома. Спускаюсь в метро". Не дочекалась. Та я її й досі чекаю, – сказала мати Діани Ольга Берченко.



Фатальне зіткнення двох автівок ледь не забрало в них і другу доньку Оксану. Минув рік, а дівчину досі лікують. "У кінці травня лежала на операційному столі – і все знову через наслідки аварії", – розповів батько загиблої Діани та потерпілої Оксани Ігор Берченко.



У аварії загинув чоловік Оксани – Олександр. Коли дівчина опритомніла, саме батькам довелось розповідати їй про смерть найближчих, чоловіка і сестри. А цього вересня у родині планували святкувати весілля Діани.



Людмила Фабрис поховала дочку та онуку. Більше до суду жінка приходити не хоче – не може далі дивитися на обвинувачуваних у вбивстві її дівчат. Руслан Умаєв з дружиною, яку також збив позашляховик, навіть не зміг попрощатися. Наталю ховали без нього, бо Руслан – моряк, і саме був у рейсі.



На останньому засіданні суду 16 жовтня на лаві підсудних сидів лише водій Volkswagen Геннадій Дронов. Олена Зайцева на суд не з'явилась – начебто через погіршення самопочуття, і це вже – вдруге. Постраждалі не виключають: справу навмисно затягують. "Прогнозувати ситуацію у цьому провадженні я не можу", – зізналася прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовік.



Яке покарання для водіїв проситиме прокуратура, досі невідомо. Максимальний можливий термін – 10 років ув'язнення. Саме цього і вимагають постраждалі.



Нагадаємо, раніше писали, що лікарка-наркологиня Олена Федірко, яка здійснювала експертизу Олени Зайцевої, виїхала до так званої "ЛНР". Саме Федірко оглядала водійку Lexus, яка на смерть збила шістьох людей на пішохідному переході. Лікарка написала у висновку, що Олена Зайцева була під дією наркотиків, але тепер Федірко зникла, а на відео з медичного огляду кадрів самого огляду немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минув рік після страшної аварії на вулиці Сумській у Харкові. Тоді через зіткнення автівок Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на пішоходів, які чекали біля зебри на зелене світло.Шестеро людей померли, п'ятеро опинилися у лікарнях. Рік десятки сімей рік живуть без своїх рідних і рік потерпілі лікуються, вчаться не боятися машин і переходів, - пише 24 канал У цій справі відбулось уже 30 засідань, але експертам досі не вдалося встановити швидкість однієї з машин, а поліції не вдалося знайти головного свідка – нарколога, яка оглядала, водійку Lexus.разом із чоловіком вже рік щотижня входять у двері Київського райсуду. 18 жовтня 2017 року на перехресті Сумської та Мечнікова родина втратила доньку Діану.Сказала: "Мамо, через десять хвилин буду вдома. Спускаюсь в метро". Не дочекалась. Та я її й досі чекаю, – сказала мати Діани Ольга Берченко.Фатальне зіткнення двох автівок ледь не забрало в них і другу доньку Оксану. Минув рік, а дівчину досі лікують. "У кінці травня лежала на операційному столі – і все знову через наслідки аварії", – розповів батько загиблої Діани та потерпілої Оксани Ігор Берченко.У аварії загинув чоловік Оксани – Олександр. Коли дівчина опритомніла, саме батькам довелось розповідати їй про смерть найближчих, чоловіка і сестри. А цього вересня у родині планували святкувати весілля Діани.поховала дочку та онуку. Більше до суду жінка приходити не хоче – не може далі дивитися на обвинувачуваних у вбивстві її дівчат. Руслан Умаєв з дружиною, яку також збив позашляховик, навіть не зміг попрощатися. Наталю ховали без нього, бо Руслан – моряк, і саме був у рейсі.На останньому засіданні суду 16 жовтня на лаві підсудних сидів лише водій Volkswagen Геннадій Дронов. Олена Зайцева на суд не з'явилась – начебто через погіршення самопочуття, і це вже – вдруге. Постраждалі не виключають: справу навмисно затягують. "Прогнозувати ситуацію у цьому провадженні я не можу", – зізналася прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовік.Яке покарання для водіїв проситиме прокуратура, досі невідомо. Максимальний можливий термін – 10 років ув'язнення. Саме цього і вимагають постраждалі.Нагадаємо, раніше писали, що лікарка-наркологиня Олена Федірко, яка здійснювала експертизу Олени Зайцевої, виїхала до так званої "ЛНР". Саме Федірко оглядала водійку Lexus, яка на смерть збила шістьох людей на пішохідному переході. Лікарка написала у висновку, що Олена Зайцева була під дією наркотиків, але тепер Федірко зникла, а на відео з медичного огляду кадрів самого огляду немає.

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