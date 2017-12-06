На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО





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«Проводяться енергозберігаючі заходи, утеплюється будинок, не могли оминути й естетичний вигляд. Є компанія-виконавець, є ОСББ і вони «зарядили» програму», - розповідає художник та автор муралу Володимир Ісаков.



«Ми втілюємо ідеї в життя. Хочу, щоб Луцьк став ще гарнішим і естетично привабливішим», - підкреслив митець. Як зауважив художник, подібний малюнок прикрашатиме стіну будинку й з іншої сторони. До слова, висота стіни будинку – 17 метрів, а ширина – 12.



Позитивно відгукуються про таку окрасу будинку і його мешканці. Люди зазначають, що художник майстерно виконує свою роботу, а малюнок дійсно дуже красивий і стане родзинкою всієї вулиці.



Роботи планують завершити вже до 19 жовтня. Після цього розмальовувати почнуть іншу сторону будинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На багатоповерхівці, що по вулиці Вороніхіна, 23а у Луцьку, з'явився величезний малюнок дерева.Про це пишуть Волинські Новини «Проводяться енергозберігаючі заходи, утеплюється будинок, не могли оминути й естетичний вигляд. Є компанія-виконавець, є ОСББ і вони «зарядили» програму», - розповідає художник та автор муралу«Ми втілюємо ідеї в життя. Хочу, щоб Луцьк став ще гарнішим і естетично привабливішим», - підкреслив митець. Як зауважив художник, подібний малюнок прикрашатиме стіну будинку й з іншої сторони. До слова, висота стіни будинку – 17 метрів, а ширина – 12.Позитивно відгукуються про таку окрасу будинку і його мешканці. Люди зазначають, що художник майстерно виконує свою роботу, а малюнок дійсно дуже красивий і стане родзинкою всієї вулиці.Роботи планують завершити вже до 19 жовтня. Після цього розмальовувати почнуть іншу сторону будинку.

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