На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
Сьогодні, 15:17
На багатоповерхівці, що по вулиці Вороніхіна, 23а у Луцьку, з'явився величезний малюнок дерева.
Про це пишуть Волинські Новини.
«Проводяться енергозберігаючі заходи, утеплюється будинок, не могли оминути й естетичний вигляд. Є компанія-виконавець, є ОСББ і вони «зарядили» програму», - розповідає художник та автор муралу Володимир Ісаков.
«Ми втілюємо ідеї в життя. Хочу, щоб Луцьк став ще гарнішим і естетично привабливішим», - підкреслив митець. Як зауважив художник, подібний малюнок прикрашатиме стіну будинку й з іншої сторони. До слова, висота стіни будинку – 17 метрів, а ширина – 12.
Позитивно відгукуються про таку окрасу будинку і його мешканці. Люди зазначають, що художник майстерно виконує свою роботу, а малюнок дійсно дуже красивий і стане родзинкою всієї вулиці.
Роботи планують завершити вже до 19 жовтня. Після цього розмальовувати почнуть іншу сторону будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Волинські Новини.
«Проводяться енергозберігаючі заходи, утеплюється будинок, не могли оминути й естетичний вигляд. Є компанія-виконавець, є ОСББ і вони «зарядили» програму», - розповідає художник та автор муралу Володимир Ісаков.
«Ми втілюємо ідеї в життя. Хочу, щоб Луцьк став ще гарнішим і естетично привабливішим», - підкреслив митець. Як зауважив художник, подібний малюнок прикрашатиме стіну будинку й з іншої сторони. До слова, висота стіни будинку – 17 метрів, а ширина – 12.
Позитивно відгукуються про таку окрасу будинку і його мешканці. Люди зазначають, що художник майстерно виконує свою роботу, а малюнок дійсно дуже красивий і стане родзинкою всієї вулиці.
Роботи планують завершити вже до 19 жовтня. Після цього розмальовувати почнуть іншу сторону будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Руда, пухнаста і схожа на кульку: показали пернату мешканку природного парку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:35
У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:25
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
Сьогодні, 15:17
Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:46