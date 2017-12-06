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На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО

На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
На багатоповерхівці, що по вулиці Вороніхіна, 23а у Луцьку, з'явився величезний малюнок дерева.

Про це пишуть Волинські Новини.

«Проводяться енергозберігаючі заходи, утеплюється будинок, не могли оминути й естетичний вигляд. Є компанія-виконавець, є ОСББ і вони «зарядили» програму», - розповідає художник та автор муралу Володимир Ісаков.

«Ми втілюємо ідеї в життя. Хочу, щоб Луцьк став ще гарнішим і естетично привабливішим», - підкреслив митець. Як зауважив художник, подібний малюнок прикрашатиме стіну будинку й з іншої сторони. До слова, висота стіни будинку – 17 метрів, а ширина – 12.

Позитивно відгукуються про таку окрасу будинку і його мешканці. Люди зазначають, що художник майстерно виконує свою роботу, а малюнок дійсно дуже красивий і стане родзинкою всієї вулиці.

Роботи планують завершити вже до 19 жовтня. Після цього розмальовувати почнуть іншу сторону будинку.
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО

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Теги: мурал, малюнок, Луцьк, художник, Вороніхіна
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