Дороговартісні операції та відновлення санаторію: як Савченко приймав громадян

Голова Волинської обласної державної адміністраціїпровів прийом громадян, у ході якого вислухав нарікання волинян та разом із ними шукав шляхи вирішення проблем.Прийом відбувся у четвер, 18 жовтня, у Волинській ОДА.Першою до очільника краю звернулася представниця громадської організації «Равлик у долоні»щодо сприяння у фінансуванні з обласного бюджету кохлеарної імплантації для дітей з проблемами слуху.«Це найдороговартісніша операція і коштує вона приблизно 800 тисяч. Для батьків це непідйомна сума. В інституті отоларингології у Києві черга понад 400 дітей», - сказала вона.В області 21 дитина потребує імплантації і стоїть у черзі на операцію, із них 7 – у Луцьку. У кожній області витрати на імплантацію бере на себе бюджет, каже Ірина Перець. Організація «Равлик у долоні» розробила відповідну програму на 2019 рік, однак поки вона не затверджена.За словами Олександра Савченка, громадська організація повинна думати, як заробити кошти для дітей і допомагати їм, адже на гроші від держави у найближчі два роки розраховувати не варто.«На базі обласної дитячої лікарні роблять операції з імплантації. Там можна облаштувати реабілітаційний центр із сурдопедагогами, психологами, набирати діток і таким чином отримувати кошти», - висловила свою ідею Ірина Перець.Очільник краю нагадав, що в області активно працюють з дітками з особливими потребами. На Волині вже працюють 10 інклюзивних центрів.«Ми однозначно підтримаємо вашу ініціативу, але потрібно затвердити спеціальну програму на обласному рівні», - відзначив Олександр Савченко.Начальник управління охорони здоров’ятакож вважає, що вирішити проблему можна буде розробивши відповідну програму і винісши її на розгляд депутатів обласної ради. До того ж, Волинь – одна з трьох областей країни, де роблять хірургічні втручання такого типу.Волинянкаприйшла на прийом до Олександра Савченка із питанням щодо жахливого стану санаторію «Журавка», що у селі Журавичі Ківерцівського району.«Його «запустили» 20 років тому. Я розумію, що не можна взяти тих мільйонів, але можна віддати його, наприклад, у безкоштовну оренду. У мене так болить душа за атовців, афганців, хай би їм був той санаторій. Може, люди б «скинулися», які мають свідомість», - наголосила жінка.Лариса Франчко каже, що на території санаторію є цілюще джерело, а також грязі, які можна використовувати у лікувальних цілях.Голова обласної організації профспілки лісового господарстваповідомив, що планували привести до ладу санаторій уже давно, проте не домоглися виділення коштів із держбюджету.«Ми хотіли там зробити 5 будиночків на 4 сім’ї, реконструкцію їдальні, будівництво грязелікувальні. До кого ми не зверталися – і в Кабмін, і до Президента, і в уряд – щоб виділили кошти, але реакції ніякої», - розповів Матіюк.«Журавка» знаходиться у державній власності і фонд держмайна відмовив у його передачі в комунальну власність, каже голова профспілкової організації.На думку голови ОДА Олександра Савченка, що така перлина краю не повинна занепадати.«Я знаю тих, хто може бути зацікавлений у питанні. Також потрібно говорити про відновлення санаторію з Олександром Кватирком. Будемо працювати», - пообіцяв він.З питанням про відкриття в обласному центрі філіалу клініки Олександра Костельнюка, що спеціалізується у лікуванні гриж міжхребцевих дисків, звернулася волинянкаЖінка вже зверталася до першого заступника голови Волинської обласної ради, котрий пообіцяв передати питання на розгляд управління охорони здоров’я.«Це питання може вирішувати той, хто має приміщення і відкривати філії. Комунальні заклади за бюджетний кошт відкрити філію приватної клініки не можуть. ОДА немає вільних приміщень», - відповів Надії Дмитрук Ігор Ващенюк. Він пообіцяв проконсультувати, куди в області можна звернутися, аби вилікувати грижу міжхребцевих дисків.«Персонально під вас ніхто не побудує реабілітаційний центр. У нас є заклади, де допомагають людям з грижами. В інтернеті можна знайти всю необхідну інформацію про них», - повідомив Олександр Савченко і закликав питання такого роду вирішувати у лікувальних закладах, а не в кабінеті губернатора.