Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова

На посту Ягодин митники затримали партію із 69 кубометрів паливних дров граба та дуба.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Колоті поліна, оцінені експортерами у майже 154 тисячі гривень,перевозили двома транспортними засобами рівненський та житомирськийфізичні особи-підприємці. У пакетах документів, поданих до митногооформлення, містились Сертифікати про походження лісоматеріалів тавиготовлених з них пиломатеріалів листяних порід дерев: дуб, граб, береза.Відсутність у вантажі березових дров викликала сумнів щодофактичного, а не задекларованого походження цих матеріалів. До перевірки митники залучили фахівця Любомльського лісового господарства. Його математичні розрахунки довели: із зазначених у Сертифікаті фізичних об’ємів лісоматеріалу неможливо виготовити подану до митного оформлення кількість дров.Такі дії підприємців кваліфікуються Митним Кодексом України якприховування від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів недостовірних відомостей. Згідно зі статтею 483 МКУ, вони тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.Тож дрова тимчасово вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення у справі про порушення митних правил.