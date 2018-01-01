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Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова

Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
На посту Ягодин митники затримали партію із 69 кубометрів паливних дров граба та дуба.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Колоті поліна, оцінені експортерами у майже 154 тисячі гривень,
перевозили двома транспортними засобами рівненський та житомирський
фізичні особи-підприємці. У пакетах документів, поданих до митного
оформлення, містились Сертифікати про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів листяних порід дерев: дуб, граб, береза.

Відсутність у вантажі березових дров викликала сумнів щодо
фактичного, а не задекларованого походження цих матеріалів. До перевірки митники залучили фахівця Любомльського лісового господарства. Його математичні розрахунки довели: із зазначених у Сертифікаті фізичних об’ємів лісоматеріалу неможливо виготовити подану до митного оформлення кількість дров.

Такі дії підприємців кваліфікуються Митним Кодексом України як
приховування від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів недостовірних відомостей. Згідно зі статтею 483 МКУ, вони тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.

Тож дрова тимчасово вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення у справі про порушення митних правил.

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Теги: Волинь, Ягодин, ліс, дерево
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