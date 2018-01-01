Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
Сьогодні, 11:52
На посту Ягодин митники затримали партію із 69 кубометрів паливних дров граба та дуба.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Колоті поліна, оцінені експортерами у майже 154 тисячі гривень,
перевозили двома транспортними засобами рівненський та житомирський
фізичні особи-підприємці. У пакетах документів, поданих до митного
оформлення, містились Сертифікати про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів листяних порід дерев: дуб, граб, береза.
Відсутність у вантажі березових дров викликала сумнів щодо
фактичного, а не задекларованого походження цих матеріалів. До перевірки митники залучили фахівця Любомльського лісового господарства. Його математичні розрахунки довели: із зазначених у Сертифікаті фізичних об’ємів лісоматеріалу неможливо виготовити подану до митного оформлення кількість дров.
Такі дії підприємців кваліфікуються Митним Кодексом України як
приховування від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів недостовірних відомостей. Згідно зі статтею 483 МКУ, вони тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.
Тож дрова тимчасово вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення у справі про порушення митних правил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Колоті поліна, оцінені експортерами у майже 154 тисячі гривень,
перевозили двома транспортними засобами рівненський та житомирський
фізичні особи-підприємці. У пакетах документів, поданих до митного
оформлення, містились Сертифікати про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів листяних порід дерев: дуб, граб, береза.
Відсутність у вантажі березових дров викликала сумнів щодо
фактичного, а не задекларованого походження цих матеріалів. До перевірки митники залучили фахівця Любомльського лісового господарства. Його математичні розрахунки довели: із зазначених у Сертифікаті фізичних об’ємів лісоматеріалу неможливо виготовити подану до митного оформлення кількість дров.
Такі дії підприємців кваліфікуються Митним Кодексом України як
приховування від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів недостовірних відомостей. Згідно зі статтею 483 МКУ, вони тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предмету правопорушення з його конфіскацією.
Тож дрова тимчасово вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення у справі про порушення митних правил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині п'яний чоловік гранатою підірвав фонтан
Сьогодні, 12:17
Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
Сьогодні, 11:52
На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста
Сьогодні, 11:47