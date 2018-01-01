У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства





Про це пише



На центральну площу Керчі винесли 17 трун.



Сьогодні поховають 18 загиблих в керченському коледжі. Загиблого жителя села Горностаївка, мусульманина, ховатимуть за мусульманською традицією, без труни.



На площі ім. Леніна зібралися тисячі людей, чимало плаче.



Очікуваний час церемонії прощання із загиблими складе близько 2 годин. Потім жалобна процесія пройде вулицями Кірова та Карла Маркса на центральне кладовище.



Раніше журналісти опублікували фото всіх жертв теракту в коледжі Керчі.



За версією Слідкому Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Керчі в п'ятницю, 19 жовтня, триває прощання з жертвами масового вбивства в коледжі.Про це пише Радіо Свобода На центральну площу Керчі винесли 17 трун.Сьогодні поховають 18 загиблих в керченському коледжі. Загиблого жителя села Горностаївка, мусульманина, ховатимуть за мусульманською традицією, без труни.На площі ім. Леніна зібралися тисячі людей, чимало плаче.Очікуваний час церемонії прощання із загиблими складе близько 2 годин. Потім жалобна процесія пройде вулицями Кірова та Карла Маркса на центральне кладовище.Раніше журналісти опублікували фото всіх жертв теракту в коледжі Керчі.За версією Слідкому Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».

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