вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства

У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
У Керчі в п'ятницю, 19 жовтня, триває прощання з жертвами масового вбивства в коледжі.

Про це пише Радіо Свобода.

На центральну площу Керчі винесли 17 трун.

Сьогодні поховають 18 загиблих в керченському коледжі. Загиблого жителя села Горностаївка, мусульманина, ховатимуть за мусульманською традицією, без труни.

На площі ім. Леніна зібралися тисячі людей, чимало плаче.

Очікуваний час церемонії прощання із загиблими складе близько 2 годин. Потім жалобна процесія пройде вулицями Кірова та Карла Маркса на центральне кладовище.

Раніше журналісти опублікували фото всіх жертв теракту в коледжі Керчі.

За версією Слідкому Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Керч, вбивство, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми
Сьогодні, 13:16
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
Сьогодні, 13:04
Зірка з Луцька MONATIK презентував новий хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
У Луцьку в двох аваріях постраждали жінки
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
Студентка, яка тікала від керченського терориста, зняла стрілянину на камеру. ВІДЕО 18+ Студентка, яка тікала від керченського терориста, зняла стрілянину на камеру. ВІДЕО 18+
18 жовтень, 08:53
Керченський стрілок прийшов сьогодні на навчання з двома рюкзаками, – одногрупник Керченський стрілок прийшов сьогодні на навчання з двома рюкзаками, – одногрупник
17 жовтень, 19:42
Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих
18 жовтень, 16:37
Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину
18 жовтень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 25-річного волинянина знайшли наркотики
Сьогодні, 14:17
 0
Лучанин скаржиться на погане освітлення однієї із вулиць
Сьогодні, 14:10
 0
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Сьогодні, 14:00
 0
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
Сьогодні, 13:53
 0
У центрі Луцька безкоштовно обстежують всіх охочих
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8