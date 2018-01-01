У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
Сьогодні, 13:04
У Керчі в п'ятницю, 19 жовтня, триває прощання з жертвами масового вбивства в коледжі.
Про це пише Радіо Свобода.
На центральну площу Керчі винесли 17 трун.
Сьогодні поховають 18 загиблих в керченському коледжі. Загиблого жителя села Горностаївка, мусульманина, ховатимуть за мусульманською традицією, без труни.
На площі ім. Леніна зібралися тисячі людей, чимало плаче.
Очікуваний час церемонії прощання із загиблими складе близько 2 годин. Потім жалобна процесія пройде вулицями Кірова та Карла Маркса на центральне кладовище.
Раніше журналісти опублікували фото всіх жертв теракту в коледжі Керчі.
За версією Слідкому Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».
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Про це пише Радіо Свобода.
На центральну площу Керчі винесли 17 трун.
Сьогодні поховають 18 загиблих в керченському коледжі. Загиблого жителя села Горностаївка, мусульманина, ховатимуть за мусульманською традицією, без труни.
На площі ім. Леніна зібралися тисячі людей, чимало плаче.
Очікуваний час церемонії прощання із загиблими складе близько 2 годин. Потім жалобна процесія пройде вулицями Кірова та Карла Маркса на центральне кладовище.
Раніше журналісти опублікували фото всіх жертв теракту в коледжі Керчі.
За версією Слідкому Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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