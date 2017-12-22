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У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО

У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
Луцьких водіїв попередили про те, що невдовзі інспектори штрафуватимуть за неправильно припарковані авто.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради провели інформаційно-роз’яснювальний захід про те, що з 1 листопада у місті працюватимуть інспектори з паркування та просили водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху задля уникнення штрафів.

Інспектори роздавали інформаційні листівки на вулицях та поблизу «Завокзального ринку», де є паркувальні місця та встановлений паркомат.

Водії часто-густо нехтують його дією та не сплачують за паркування автомобілів.

З 1 листопада такий «трюк» не пройде і доведеться платити штраф.
За цим будуть пильно стежити департамент муніципальної варти.

"Нинішній захід Департаменту не є обов’язковим, однак він проводиться з доброї волі, задля інформування водіїв та профілактики порушень ПДР", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО
У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО

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Теги: муніципали, паркування
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