У Луцьку порушників паркування «лякали» листівками. ФОТО

Луцьких водіїв попередили про те, що невдовзі інспектори штрафуватимуть за неправильно припарковані авто.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради провели інформаційно-роз’яснювальний захід про те, що з 1 листопада у місті працюватимуть інспектори з паркування та просили водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху задля уникнення штрафів.Інспектори роздавали інформаційні листівки на вулицях та поблизу «Завокзального ринку», де є паркувальні місця та встановлений паркомат.Водії часто-густо нехтують його дією та не сплачують за паркування автомобілів.З 1 листопада такий «трюк» не пройде і доведеться платити штраф.За цим будуть пильно стежити департамент муніципальної варти."Нинішній захід Департаменту не є обов’язковим, однак він проводиться з доброї волі, задля інформування водіїв та профілактики порушень ПДР", - йдеться у повідомленні.