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У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*

У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Гіпермаркет «Там Там» вже третю п’ятницю поспіль тішить своїх покупців знижками від 20% до 25% на певні групи товарів.

Вже цієї п’ятниці та суботи на всі ковбаси варено-копчені (окрім власного виробництва), масло вершкове та чипси діє знижка -20%.

Але це не завершення сюрпризів, адже тепер це стане традицією!

Протягом жовтня та листопада, щоп'ятниці завітайте до гіпермаркету та купуйте акційні товари для всієї родини!

У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*

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Теги: Там Там
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