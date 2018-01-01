У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*

Гіпермаркет «Там Там» вже третю п’ятницю поспіль тішить своїх покупців знижками від 20% до 25% на певні групи товарів.Вже цієї п’ятниці та суботи на всі ковбаси варено-копчені (окрім власного виробництва), масло вершкове та чипси діє знижка -20%.Але це не завершення сюрпризів, адже тепер це стане традицією!Протягом жовтня та листопада, щоп'ятниці завітайте до гіпермаркету та купуйте акційні товари для всієї родини!