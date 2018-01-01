У гіпермаркеті «Там Там» – знижки. ФОТО*
Сьогодні, 14:00
Гіпермаркет «Там Там» вже третю п’ятницю поспіль тішить своїх покупців знижками від 20% до 25% на певні групи товарів.
Вже цієї п’ятниці та суботи на всі ковбаси варено-копчені (окрім власного виробництва), масло вершкове та чипси діє знижка -20%.
Але це не завершення сюрпризів, адже тепер це стане традицією!
Протягом жовтня та листопада, щоп'ятниці завітайте до гіпермаркету та купуйте акційні товари для всієї родини!
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Вже цієї п’ятниці та суботи на всі ковбаси варено-копчені (окрім власного виробництва), масло вершкове та чипси діє знижка -20%.
Але це не завершення сюрпризів, адже тепер це стане традицією!
Протягом жовтня та листопада, щоп'ятниці завітайте до гіпермаркету та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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