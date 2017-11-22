Борги лучан перед «Луцьтеплом» перевищили 50 мільйонів





Про це йшлося під час прямого ефіру на телеканали UA:Волинь.



Ведуча озвучила нові дані щодо заборгованості, отримані рухом "Чесно" від Луцької міськради. Нині мешканці міста боргують за спожиті тепло і гарячу воду понад 50,1 мільйона гривень.



За словами директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрія Крася, ще близько 20 млн грн заборгувала луцькому теплокомуненерго держава за субсидіями.



Нагадаємо, на початку минулого опалювального сезону заборгованість населення становила 16 млн грн.

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