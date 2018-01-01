вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО

На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
У Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, за попередніми даними, загинув поліцейський.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає УНН.

"Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один поліцейський помер на місці дтп, інший у важкому стані без свідомості", - повідомив депутат.

За його даними, від удару в фурі пошкодило бак, звідки витекло 500 літрів солярки, тож викликали пожежну, щоб залити піною.

"Зі слів водія фури і по траекторії руху - патрульна машина виїхала на зустрічну смугу", - додав Зінкевич.
На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку сподіваються економити мільйони на теплі
Сьогодні, 19:10
На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
Сьогодні, 18:49
У «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 18:18
Продадуть відомий готельно-ресторанний комплекс поблизу Луцька
Сьогодні, 17:50
Немає солідарності, – головред волинського видання про журналістів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
Смертельна аварія на трасі Львів-Ковель: повідомили подробиці Смертельна аварія на трасі Львів-Ковель: повідомили подробиці
11 жовтень, 11:09
На трасі Львів-Ковель автобус зіткнувся з легковиком: двоє загиблих. ФОТО На трасі Львів-Ковель автобус зіткнувся з легковиком: двоє загиблих. ФОТО
11 жовтень, 09:45
На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО На Львівщині Mercedes з «викраденою» нареченою влетів у дерево. ФОТО
08 жовтень, 13:55
На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО На Львівщині зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та постраждалі. ФОТО
17 вересень, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сподіваються економити мільйони на теплі
Сьогодні, 19:10
 0
На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
Сьогодні, 18:49
 0
У «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 18:18
 0
Продадуть відомий готельно-ресторанний комплекс поблизу Луцька
Сьогодні, 17:50
 0
Немає солідарності, – головред волинського видання про журналістів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8