На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО
Сьогодні, 18:49
У Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, за попередніми даними, загинув поліцейський.
Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає УНН.
"Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один поліцейський помер на місці дтп, інший у важкому стані без свідомості", - повідомив депутат.
За його даними, від удару в фурі пошкодило бак, звідки витекло 500 літрів солярки, тож викликали пожежну, щоб залити піною.
"Зі слів водія фури і по траекторії руху - патрульна машина виїхала на зустрічну смугу", - додав Зінкевич.
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Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає УНН.
"Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один поліцейський помер на місці дтп, інший у важкому стані без свідомості", - повідомив депутат.
За його даними, від удару в фурі пошкодило бак, звідки витекло 500 літрів солярки, тож викликали пожежну, щоб залити піною.
"Зі слів водія фури і по траекторії руху - патрульна машина виїхала на зустрічну смугу", - додав Зінкевич.
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