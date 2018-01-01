На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульних: загинув поліцейський. ФОТО





Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає



"Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один поліцейський помер на місці дтп, інший у важкому стані без свідомості", - повідомив депутат.



За його даними, від удару в фурі пошкодило бак, звідки витекло 500 літрів солярки, тож викликали пожежну, щоб залити піною.



"Зі слів водія фури і по траекторії руху - патрульна машина виїхала на зустрічну смугу", - додав Зінкевич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, за попередніми даними, загинув поліцейський.Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає УНН "Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один поліцейський помер на місці дтп, інший у важкому стані без свідомості", - повідомив депутат.За його даними, від удару в фурі пошкодило бак, звідки витекло 500 літрів солярки, тож викликали пожежну, щоб залити піною."Зі слів водія фури і по траекторії руху - патрульна машина виїхала на зустрічну смугу", - додав Зінкевич.

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