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На луцькій вулиці відремонтують тротуари за 2,8 мільйона

На луцькій вулиці відремонтують тротуари за 2,8 мільйона
Луцькрада оголосила тендера на проведення робіт із ремонту тротуарів вулиці Ковельської.

Відповідне оголошення розмістили на сайті публічних закупівель Prozorro, - пише Перший.

Очікувана вартість робіт – 2 мільйони 880 тисяч гривень.

За ці гроші хочуть капітально відремонтувати тротуари на відрізку вулиці Ковельської між вулицею Глінки (поворот до володимирського кільця) і вулицею Шевченка.

Ремонт хочуть закінчити до кінця 2019 року.

Пропозиції приймають до 5 листопада 2018 року.

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Теги: Луцьк, тротуар, ремонт
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Коментарі 1
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А Володимирська? Тут гірші тротуари ніж на ковельській
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