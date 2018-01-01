На луцькій вулиці відремонтують тротуари за 2,8 мільйона





Відповідне оголошення розмістили на сайті публічних закупівель Prozorro, - пише



Очікувана вартість робіт – 2 мільйони 880 тисяч гривень.



За ці гроші хочуть капітально відремонтувати тротуари на відрізку вулиці Ковельської між вулицею Глінки (поворот до володимирського кільця) і вулицею Шевченка.



Ремонт хочуть закінчити до кінця 2019 року.



Пропозиції приймають до 5 листопада 2018 року.

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