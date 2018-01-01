На луцькій вулиці відремонтують тротуари за 2,8 мільйона
Сьогодні, 18:29
Луцькрада оголосила тендера на проведення робіт із ремонту тротуарів вулиці Ковельської.
Відповідне оголошення розмістили на сайті публічних закупівель Prozorro, - пише Перший.
Очікувана вартість робіт – 2 мільйони 880 тисяч гривень.
За ці гроші хочуть капітально відремонтувати тротуари на відрізку вулиці Ковельської між вулицею Глінки (поворот до володимирського кільця) і вулицею Шевченка.
Ремонт хочуть закінчити до кінця 2019 року.
Пропозиції приймають до 5 листопада 2018 року.
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Відповідне оголошення розмістили на сайті публічних закупівель Prozorro, - пише Перший.
Очікувана вартість робіт – 2 мільйони 880 тисяч гривень.
За ці гроші хочуть капітально відремонтувати тротуари на відрізку вулиці Ковельської між вулицею Глінки (поворот до володимирського кільця) і вулицею Шевченка.
Ремонт хочуть закінчити до кінця 2019 року.
Пропозиції приймають до 5 листопада 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А Володимирська? Тут гірші тротуари ніж на ковельській
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