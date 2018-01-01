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У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО

У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО
У Рожищі на березі річки Стир у місцевому парку невідомі падпалили торф. Надзвичайники оперативно загасили тліючу копалину.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала мешканка міста Аліна Кривов'язюк та розмістила відео-доказ, - пише Район. Рожище.



Як розповів журналістам начальник 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище Володимир Бродосюк, що відразу після повідомлення на місце події виїздив заступник, але загоряння не виявив.

«Нам поступило повідомлення, заступник виїздив, але не знайшов загоряння. До заявника додзвонитися не зміг. Другий раз виїхали, то виявили загоряння, десь два метри квадратних, в таких чагарниках, що відразу й не побачиш. Вже все ліквідували», - каже Володимир Бродосюк.
У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО
У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО
У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО
У волинському місті загорівся торф. ВІДЕО

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Теги: торф, загоряння, пожежа
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