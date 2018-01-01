Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах
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На сьогодні на Волині залишаються активними 2 спалахи кору - у селі Підгайці та Боголюби.
Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
У 2018 році на Волині зареєстрували понад 1390 випадків кору, інтенсивний показник становить 132 на 100 тисяч населення, що перевищує середній показник по Україні майже у 2 рази. Діти до 17 років становлять 70%. Найбільш ураженою є вікова група від 1 до 9 років.
Ускладнилась ситуація з захворюваності кором в с. Підгайці Луцького району, де кількість хворих на сьогодні зросла до 30 випадків, захворіло 18 учнів місцевої школи, уражено 9 класів, та існує реальна загроза масового поширення захворювання. Рівень щепленості учнів школи становить лише 73%.
Для запобігання поширення інфекції необхідно забезпечити не менше ніж 95% щорічного охоплення двома дозами вакцин із протикоровим компонентом, а також охопити щепленнями дітей, підлітків і дорослих, котрі в минулому пропускали планову вакцинацію.
Невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки у відповідності до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Ці ж вимоги викладені у спільному листі Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України головам обласних державних адміністрацій.
В іншому випадку, епідемічна ситуація з кору буде надалі критичною.
На сьогодні на Волині залишаються 2 спалахи кору: НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» с. Підгайці Луцького району та ЗОШ с. Боголюби.
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Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
У 2018 році на Волині зареєстрували понад 1390 випадків кору, інтенсивний показник становить 132 на 100 тисяч населення, що перевищує середній показник по Україні майже у 2 рази. Діти до 17 років становлять 70%. Найбільш ураженою є вікова група від 1 до 9 років.
Ускладнилась ситуація з захворюваності кором в с. Підгайці Луцького району, де кількість хворих на сьогодні зросла до 30 випадків, захворіло 18 учнів місцевої школи, уражено 9 класів, та існує реальна загроза масового поширення захворювання. Рівень щепленості учнів школи становить лише 73%.
Для запобігання поширення інфекції необхідно забезпечити не менше ніж 95% щорічного охоплення двома дозами вакцин із протикоровим компонентом, а також охопити щепленнями дітей, підлітків і дорослих, котрі в минулому пропускали планову вакцинацію.
Невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки у відповідності до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Ці ж вимоги викладені у спільному листі Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України головам обласних державних адміністрацій.
В іншому випадку, епідемічна ситуація з кору буде надалі критичною.
На сьогодні на Волині залишаються 2 спалахи кору: НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» с. Підгайці Луцького району та ЗОШ с. Боголюби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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