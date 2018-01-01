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Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах

Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах
На сьогодні на Волині залишаються активними 2 спалахи кору - у селі Підгайці та Боголюби.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

У 2018 році на Волині зареєстрували понад 1390 випадків кору, інтенсивний показник становить 132 на 100 тисяч населення, що перевищує середній показник по Україні майже у 2 рази. Діти до 17 років становлять 70%. Найбільш ураженою є вікова група від 1 до 9 років.

Ускладнилась ситуація з захворюваності кором в с. Підгайці Луцького району, де кількість хворих на сьогодні зросла до 30 випадків, захворіло 18 учнів місцевої школи, уражено 9 класів, та існує реальна загроза масового поширення захворювання. Рівень щепленості учнів школи становить лише 73%.

Для запобігання поширення інфекції необхідно забезпечити не менше ніж 95% щорічного охоплення двома дозами вакцин із протикоровим компонентом, а також охопити щепленнями дітей, підлітків і дорослих, котрі в минулому пропускали планову вакцинацію.

Невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки у відповідності до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Ці ж вимоги викладені у спільному листі Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України головам обласних державних адміністрацій.

В іншому випадку, епідемічна ситуація з кору буде надалі критичною.

На сьогодні на Волині залишаються 2 спалахи кору: НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» с. Підгайці Луцького району та ЗОШ с. Боголюби.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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