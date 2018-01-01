Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь

Олександр Ковальський опублікував світлини осіннього озера Світязь.



Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.



«Атмосферні фото Світязя у Шацький національний природний парк в рамках проекту "Транскордонне Полісся - від стратегії до добробуту".

За фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми співробітництва країн Східного партнерства "Білорусь-Україна".

#ecotourismClub», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор КП «Луцькреклама»опублікував світлини осіннього озера Світязь.Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.«Атмосферні фото Світязя у Шацький національний природний парк в рамках проекту "Транскордонне Полісся - від стратегії до добробуту".За фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми співробітництва країн Східного партнерства "Білорусь-Україна".#ecotourismClub», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію