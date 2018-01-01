вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь

Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський опублікував світлини осіннього озера Світязь.

Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«Атмосферні фото Світязя у Шацький національний природний парк в рамках проекту "Транскордонне Полісся - від стратегії до добробуту".
За фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми співробітництва країн Східного партнерства "Білорусь-Україна".
#ecotourismClub», – йдеться у дописі.
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, Волинь, озеро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А озеро з року в рік перетворюється на калюжу :(((
Відповісти
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
Сьогодні, 08:31
«У фільмі немає сюжету, але є атмосфера», – луцький режисер про фільм «Донбас»
Сьогодні, 08:12
Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Сьогодні, 08:03
Нардеп розповів, чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
Сьогодні, 05:23
Волинським школярам показали, як вирощують ліс. ФОТО
Сьогодні, 02:43
Схожі новини
Озеро Світязь – одне із наймальовничіших в Україні Озеро Світязь – одне із наймальовничіших в Україні
02 вересень, 19:45
Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь
27 липень, 08:57
Показали, як розширюють набережну у Світязі. ФОТО Показали, як розширюють набережну у Світязі. ФОТО
16 жовтень, 07:20
Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості Браконьєри виловлювали зі Світязю цінні водорості
11 жовтень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть вибрати найкращий варіант облаштування території Старого міста
Сьогодні, 09:18
 0
Серед білого дня у під'їзді зґвалтували 12-річну школярку
Сьогодні, 09:11
 0
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 09:00
 0
Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату
Сьогодні, 08:49
 0
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з торбою героїну
Сьогодні, 08:31
 0
Медіа
відео
1/8