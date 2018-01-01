Волинянин поділився вражаючими світлинами озера Світязь
Сьогодні, 08:03
Директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський опублікував світлини осіннього озера Світязь.
Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Атмосферні фото Світязя у Шацький національний природний парк в рамках проекту "Транскордонне Полісся - від стратегії до добробуту".
За фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми співробітництва країн Східного партнерства "Білорусь-Україна".
#ecotourismClub», – йдеться у дописі.
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Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Атмосферні фото Світязя у Шацький національний природний парк в рамках проекту "Транскордонне Полісся - від стратегії до добробуту".
За фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми співробітництва країн Східного партнерства "Білорусь-Україна".
#ecotourismClub», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А озеро з року в рік перетворюється на калюжу :(((
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