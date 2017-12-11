Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО





Про це повідомив кореспондент



За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок того, що у КамАЗа відмовили гальма, і він на швидкості протаранив позашляховик. Той від удару розвернуло на дорозі і відкинуло на інші автомобілі, у тому числі припарковані поряд із місцем аварії.



Як зазначив один із постраждалих - водій легковика, вантажний автомобіль фактично "нісся у натовп".



Усього, за попередніми даними, 17 автомобілів були пошкоджені. Одну людину госпіталізували із травмами.



Рух транспорту на бульварі внаслідок ДТП повністю перекритий у напрямку Бессарабської площі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві щонайменше 17 автомобілів були пошкоджені, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.Про це повідомив кореспондент УНН з місця події.За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок того, що у КамАЗа відмовили гальма, і він на швидкості протаранив позашляховик. Той від удару розвернуло на дорозі і відкинуло на інші автомобілі, у тому числі припарковані поряд із місцем аварії.Як зазначив один із постраждалих - водій легковика, вантажний автомобіль фактично "нісся у натовп".Усього, за попередніми даними, 17 автомобілів були пошкоджені. Одну людину госпіталізували із травмами.Рух транспорту на бульварі внаслідок ДТП повністю перекритий у напрямку Бессарабської площі.

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