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Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО

Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО
У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві щонайменше 17 автомобілів були пошкоджені, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.

Про це повідомив кореспондент УНН з місця події.

За словами очевидців, зіткнення сталося внаслідок того, що у КамАЗа відмовили гальма, і він на швидкості протаранив позашляховик. Той від удару розвернуло на дорозі і відкинуло на інші автомобілі, у тому числі припарковані поряд із місцем аварії.

Як зазначив один із постраждалих - водій легковика, вантажний автомобіль фактично "нісся у натовп".

Усього, за попередніми даними, 17 автомобілів були пошкоджені. Одну людину госпіталізували із травмами.

Рух транспорту на бульварі внаслідок ДТП повністю перекритий у напрямку Бессарабської площі.
Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО
Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО
Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО
Масштабна аварія в Києві: пошкоджені 17 автівок. ФОТО

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Теги: Київ, аварія, авто
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