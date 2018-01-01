У селі на Волині горіли торфовища. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У селі Малий Порськ Ковельського району горіли торфовища.
Пожежу на відкритій території ліквідовували рятувальники ОПДПО селища Голоби та ДПРЧ19 міста Ковель, – повідомили на сайті ПроКовель.
Ймовірною причиною загоряння називають випалювання людиною сухої рослинності. Про це, як повідомляє відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату, на оперативній нараді у голови Ковельської РДА Віктора Козака доповів начальник ДПРЧ4 УДСНС України у Волинській області Олександр Грицюк.
Посадовець відмітив, що здебільшого загорання у природних екосистемах виникають саме внаслідок випалювання сухостою, порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах.
Також рятувальник зазначив, що в Ковельському районі працювала група піротехнічних робіт Управління ДНС у Волинській області, яка виявила в селі Красноволя та знешкодила два артилерійські снаряди.
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Пожежу на відкритій території ліквідовували рятувальники ОПДПО селища Голоби та ДПРЧ19 міста Ковель, – повідомили на сайті ПроКовель.
Ймовірною причиною загоряння називають випалювання людиною сухої рослинності. Про це, як повідомляє відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату, на оперативній нараді у голови Ковельської РДА Віктора Козака доповів начальник ДПРЧ4 УДСНС України у Волинській області Олександр Грицюк.
Посадовець відмітив, що здебільшого загорання у природних екосистемах виникають саме внаслідок випалювання сухостою, порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах.
Також рятувальник зазначив, що в Ковельському районі працювала група піротехнічних робіт Управління ДНС у Волинській області, яка виявила в селі Красноволя та знешкодила два артилерійські снаряди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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