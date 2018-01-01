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У селі на Волині горіли торфовища. ФОТО

У селі на Волині горіли торфовища. ФОТО
У селі Малий Порськ Ковельського району горіли торфовища.

Пожежу на відкритій території ліквідовували рятувальники ОПДПО селища Голоби та ДПРЧ19 міста Ковель, – повідомили на сайті ПроКовель.

Ймовірною причиною загоряння називають випалювання людиною сухої рослинності. Про це, як повідомляє відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату, на оперативній нараді у голови Ковельської РДА Віктора Козака доповів начальник ДПРЧ4 УДСНС України у Волинській області Олександр Грицюк.

Посадовець відмітив, що здебільшого загорання у природних екосистемах виникають саме внаслідок випалювання сухостою, порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах.

Також рятувальник зазначив, що в Ковельському районі працювала група піротехнічних робіт Управління ДНС у Волинській області, яка виявила в селі Красноволя та знешкодила два артилерійські снаряди.
У селі на Волині горіли торфовища. ФОТО

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Теги: торфовище, Волинь
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