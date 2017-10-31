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У Луцьку найбільше хворіють на грип

У Луцьку найбільше хворіють на грип
На Волині захворюваність грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для даної пори року.

Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Так, з початку епідемічного сезону перехворіло ГРВІ понад 11 тис. осіб, що знаходиться на рівні минулого року.

За останній тиждень в області на ГРВІ захворіло понад 4 тисячі осіб, це на рівні попереднього тижня. На сьогодні показник захворюваності нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 39%. Перевищення епідемічного порогу не зафіксували в жодному з районів та міст області.

Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Луцьку та Ковельському районі, найнижчий – у Локачинському та Ратнівському районах. Збільшилась кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» до 106, проти 71 хворого минулого тижня, із них 73% діти.


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Теги: грип, Луцьк
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