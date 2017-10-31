У Луцьку найбільше хворіють на грип
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На Волині захворюваність грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для даної пори року.
Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Так, з початку епідемічного сезону перехворіло ГРВІ понад 11 тис. осіб, що знаходиться на рівні минулого року.
За останній тиждень в області на ГРВІ захворіло понад 4 тисячі осіб, це на рівні попереднього тижня. На сьогодні показник захворюваності нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 39%. Перевищення епідемічного порогу не зафіксували в жодному з районів та міст області.
Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Луцьку та Ковельському районі, найнижчий – у Локачинському та Ратнівському районах. Збільшилась кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» до 106, проти 71 хворого минулого тижня, із них 73% діти.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Так, з початку епідемічного сезону перехворіло ГРВІ понад 11 тис. осіб, що знаходиться на рівні минулого року.
За останній тиждень в області на ГРВІ захворіло понад 4 тисячі осіб, це на рівні попереднього тижня. На сьогодні показник захворюваності нижчий від розрахункового епідемічного порогу на 39%. Перевищення епідемічного порогу не зафіксували в жодному з районів та міст області.
Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Луцьку та Ковельському районі, найнижчий – у Локачинському та Ратнівському районах. Збільшилась кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» до 106, проти 71 хворого минулого тижня, із них 73% діти.
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