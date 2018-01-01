Волинянка ледве не вилетіла з популярного телешоу. ВІДЕО

Катерина Ващук ледве не покинула проект «Модель XL». На кожному із випробувань її розкритикували судді.



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Протягом тижня на дівчат чекало 3 випробування. Перше – рекламна фотосесія. Пишнотілі моделі мали звабити свого партнера по зйомці – ведучого Єгора Гордєєва, не торкаючись його, а також зробити рекламу колготок.



Це випробування ковельчанка завалила – судді заявили, що вона не взаємодіяла з партнером і стояла осторонь.



У наступному етапі моделі мали знятися у рекламному ролику губної помади. За сценарієм дівчата мали поцілувати свого партнера. Катерина Ващук, як і частина інших дівчат, спочатку відмовилася від поцілунку, заявивши, що має хлопця. Проте згодом таки погодилася виконати завдання.



Фінальне випробування – дефіле у спідній білизні. Учасниць проекту одягли у спокусливу червону білизну, що змусило деяких з них дещо комплексувати, проте ковельчанку це не збентежило.



«Я ж ходжу в купальнику, це та сама білизна: ліфчик, труси. Що тут такого? Немає ніяких проблем», – заявила вона перед виходом на подіум.



Проте її роботу знову розкритикували – суддям не сподобалося, що дівчина не взаємодіяла з публікою. А за дефіле дівчат спостерігали кілька десятків глядачів, частина з яких - чоловіки-пожежники.



«Я була офігезна, вони просто всі завідують», – сказала ковельчанка після свого дефіле.



«Немає настрою і посилу. Вона не створює атмосферу. Катя не фіксує пози, не має впевненості», – заявила Тетяна Мацкевич.



«Вона не продала мені цей сексуальний комплект. Таке враження, що вона вирішила сама вже піти з проекту. Все робить, щоб ми попрощалися з нею», – сказав дизайнер Андре Тан.



І навіть Богдан Юсипчук, який завжди називав Катю своєю фавориткою, розкриткував її роботу.



На церемонії вигнання ковельчанка ледь не покинула проект. Судді вказали їй на помилки, проте дали останній шанс, тож Катерина Ващук має ще один тиждень, аби реабілітуватися.



Проект покинула Дар'я Чепкова з Миколаєва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкаледве не покинула проект «Модель XL». На кожному із випробувань її розкритикували судді.Про це пише Перший Протягом тижня на дівчат чекало 3 випробування. Перше – рекламна фотосесія. Пишнотілі моделі мали звабити свого партнера по зйомці – ведучого, не торкаючись його, а також зробити рекламу колготок.Це випробування ковельчанка завалила – судді заявили, що вона не взаємодіяла з партнером і стояла осторонь.У наступному етапі моделі мали знятися у рекламному ролику губної помади. За сценарієм дівчата мали поцілувати свого партнера. Катерина Ващук, як і частина інших дівчат, спочатку відмовилася від поцілунку, заявивши, що має хлопця. Проте згодом таки погодилася виконати завдання.Фінальне випробування – дефіле у спідній білизні. Учасниць проекту одягли у спокусливу червону білизну, що змусило деяких з них дещо комплексувати, проте ковельчанку це не збентежило.«Я ж ходжу в купальнику, це та сама білизна: ліфчик, труси. Що тут такого? Немає ніяких проблем», – заявила вона перед виходом на подіум.Проте її роботу знову розкритикували – суддям не сподобалося, що дівчина не взаємодіяла з публікою. А за дефіле дівчат спостерігали кілька десятків глядачів, частина з яких - чоловіки-пожежники.«Я була офігезна, вони просто всі завідують», – сказала ковельчанка після свого дефіле.«Немає настрою і посилу. Вона не створює атмосферу. Катя не фіксує пози, не має впевненості», – заявила«Вона не продала мені цей сексуальний комплект. Таке враження, що вона вирішила сама вже піти з проекту. Все робить, щоб ми попрощалися з нею», – сказав дизайнерІ навіть, який завжди називав Катю своєю фавориткою, розкриткував її роботу.На церемонії вигнання ковельчанка ледь не покинула проект. Судді вказали їй на помилки, проте дали останній шанс, тож Катерина Ващук має ще один тиждень, аби реабілітуватися.Проект покинулаз Миколаєва.

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