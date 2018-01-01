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Від сьогодні в домівках лучан буде тепло

Від сьогодні в домівках лучан буде тепло
Від сьогодні, 24 жовтня, ДКП "Луцьктепло" розпочинає опалювальний сезон у Луцьку.

Про це йдеться на офіційному сайті ДКП «Луцьктепло».

Так, у зв’язку з встановленням згідно даних Волинського обласного центру гідрометеорології середньодобової температури зовнішнього повітря в Луцьку протягом трьох діб нижче +8°С ДКП «Луцьктепло» з 24 жовтня починає опалювальний сезон.

"Нагадуємо, що ДКП "Луцьктепло" відповідає за підведення теплоносія до входу в будинок. За потрапляння теплоносія в радіатори несуть відповідальність мешканці будівлі або їх уповноважені представники" - йдеться у повідомлені.


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Теги: опалення, тепло, Луцьк
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