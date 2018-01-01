Від сьогодні в домівках лучан буде тепло





Про це йдеться на офіційному сайті



Так, у зв’язку з встановленням згідно даних Волинського обласного центру гідрометеорології середньодобової температури зовнішнього повітря в Луцьку протягом трьох діб нижче +8°С ДКП «Луцьктепло» з 24 жовтня починає опалювальний сезон.



"Нагадуємо, що ДКП "Луцьктепло" відповідає за підведення теплоносія до входу в будинок. За потрапляння теплоносія в радіатори несуть відповідальність мешканці будівлі або їх уповноважені представники" - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 24 жовтня, ДКП "Луцьктепло" розпочинає опалювальний сезон у Луцьку.Про це йдеться на офіційному сайті ДКП «Луцьктепло» Так, у зв’язку з встановленням згідно даних Волинського обласного центру гідрометеорології середньодобової температури зовнішнього повітря в Луцьку протягом трьох діб нижче +8°С ДКП «Луцьктепло» з 24 жовтня починає опалювальний сезон."Нагадуємо, що ДКП "Луцьктепло" відповідає за підведення теплоносія до входу в будинок. За потрапляння теплоносія в радіатори несуть відповідальність мешканці будівлі або їх уповноважені представники" - йдеться у повідомлені.

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