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На Волині бус збив мопеда: є постраждалі

На Волині бус збив мопеда: є постраждалі
В Нововолинську Volksvagen LT зіткнувся із мопедом Viper. Внаслідок ДТП мопедист травмувався.

Інцидент трапився 23 жовтня, на проспекті Перемоги, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 39-річний житель Нововолинська. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мопедом, під керуванням 62-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, мопед, бус
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