Луцький фотограф показав красу осені

Олег Міткевич опублікував добірку «осінніх» світлин.



Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.



«Це осінь, тепла і прохолодна, бабина і похмура. Вологе повітря пахне щастям, думки зігрівають і зовсім не холодно», – йдеться у дописі Олега Міткевича.



«Давайте зробим цю осінь не забутньою», – пише фотограф.



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