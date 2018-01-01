Луцький фотограф показав красу осені
Сьогодні, 11:02
Луцький фотограф Олег Міткевич опублікував добірку «осінніх» світлин.
Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.
«Це осінь, тепла і прохолодна, бабина і похмура. Вологе повітря пахне щастям, думки зігрівають і зовсім не холодно», – йдеться у дописі Олега Міткевича.
«Давайте зробим цю осінь не забутньою», – пише фотограф.
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Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.
«Це осінь, тепла і прохолодна, бабина і похмура. Вологе повітря пахне щастям, думки зігрівають і зовсім не холодно», – йдеться у дописі Олега Міткевича.
«Давайте зробим цю осінь не забутньою», – пише фотограф.
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