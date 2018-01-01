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Луцький фотограф показав красу осені

Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф Олег Міткевич опублікував добірку «осінніх» світлин.

Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.

«Це осінь, тепла і прохолодна, бабина і похмура. Вологе повітря пахне щастям, думки зігрівають і зовсім не холодно», – йдеться у дописі Олега Міткевича.

«Давайте зробим цю осінь не забутньою», – пише фотограф.
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені
Луцький фотограф показав красу осені

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Теги: Волинь, Олег Міткевич, добірка, фотосет
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