У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
Сьогодні, 13:12
У Луцьку 26 жовтня відбудуться заходи з нагоди вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
Про це інформує прес-служба Луцькради.
Так, з метою відзначення річниці визволення України від нацистських загарбників 26 жовтня о 10.00 годині на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат” за участю представників підприємств, установ, ветеранських та інших громадських організацій міста.
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Про це інформує прес-служба Луцькради.
Так, з метою відзначення річниці визволення України від нацистських загарбників 26 жовтня о 10.00 годині на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат” за участю представників підприємств, установ, ветеранських та інших громадських організацій міста.
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