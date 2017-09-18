У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни





Про це інформує прес-служба Луцькради.



Так, з метою відзначення річниці визволення України від нацистських загарбників 26 жовтня о 10.00 годині на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат” за участю представників підприємств, установ, ветеранських та інших громадських організацій міста.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 26 жовтня відбудуться заходи з нагоди вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.Про це інформує прес-служба Луцькради.Так, з метою відзначення річниці визволення України від нацистських загарбників 26 жовтня о 10.00 годині на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат” за участю представників підприємств, установ, ветеранських та інших громадських організацій міста.

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