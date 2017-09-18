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У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни

У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
У Луцьку 26 жовтня відбудуться заходи з нагоди вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

Про це інформує прес-служба Луцькради.

Так, з метою відзначення річниці визволення України від нацистських загарбників 26 жовтня о 10.00 годині на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат” за участю представників підприємств, установ, ветеранських та інших громадських організацій міста.




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Теги: вшанування, пам’ять, Волинь
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