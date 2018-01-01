У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО

РАЦС європейського зразка відкрили у Нововолинську.Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.Начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції Україниразом із начальником Головного територіального управління юстиції у Волинській області, начальником ГТУЮ у місті Києвіи у Нововолинську 20-ий в Україні центр з надання послуг у сфері ДРАЦС, який працюватиме у форматі «Open Space».Гостями заходу стали керівники територіальних управлінь юстиції Львівської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської областей, а також міський голова Нововолинськата представник облдержадміністраціїІрина Дубиківська зазначила, що головна перевага «Open Space» полягає в тому, що жителі Волині відтепер зможуть в комфортних умовах без черг та годинних очікувань отримати найбільш популярні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану, серед яких - реєстрація народження дитини, подання документів для реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу чи зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, проставлення апостиля, отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи копій документів.Офіс Open Space у Нововолинську працюватиме у форматі «єдиного вікна» та «відкритого простору» з використанням електронної черги.На місці можна зробити оплату обраної послуги, тож громадянам не доводиться бігати й шукати банківські установи, а потім знову приходити й займати чергу, щоб показати квитанцію співробітникові реєстраційної установи.«Дякую представникам місцевої влади за допомогу в створенні цього центру. Спільними зусиллями ми робимо так, щоб наші громадяни, вирішуючи важливі для них питання, почувалися комфортно і були звільнені від будь-якої бюрократії», - додав керівник юстиції Волині Антон Кустик.При виступі Станіслав Куценко зазначив:"Цей "Open Space" найбільш затишний з усіх, які я відвідував. Я був розчулений маленькими дітками, які виконали танець на відкритті та приємно здивований великим простором цього сервісного центру. Кожен новий "Відкритий Простір" перевершує попередні у довершеності та креативності. Бажаю волинянам отримувати послуги юстиції швидко та прозоро!"