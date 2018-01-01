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У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО

У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
РАЦС європейського зразка відкрили у Нововолинську.

Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.

Начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська разом із начальником Головного територіального управління юстиції у Волинській області Антоном Кустиком, начальником ГТУЮ у місті Києві Станіславом Куценко відкрили у Нововолинську 20-ий в Україні центр з надання послуг у сфері ДРАЦС, який працюватиме у форматі «Open Space».

Гостями заходу стали керівники територіальних управлінь юстиції Львівської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської областей, а також міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков та представник облдержадміністрації Вероніка Бальбуза.

Ірина Дубиківська зазначила, що головна перевага «Open Space» полягає в тому, що жителі Волині відтепер зможуть в комфортних умовах без черг та годинних очікувань отримати найбільш популярні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану, серед яких - реєстрація народження дитини, подання документів для реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу чи зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, проставлення апостиля, отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи копій документів.

Офіс Open Space у Нововолинську працюватиме у форматі «єдиного вікна» та «відкритого простору» з використанням електронної черги.

На місці можна зробити оплату обраної послуги, тож громадянам не доводиться бігати й шукати банківські установи, а потім знову приходити й займати чергу, щоб показати квитанцію співробітникові реєстраційної установи.

«Дякую представникам місцевої влади за допомогу в створенні цього центру. Спільними зусиллями ми робимо так, щоб наші громадяни, вирішуючи важливі для них питання, почувалися комфортно і були звільнені від будь-якої бюрократії», - додав керівник юстиції Волині Антон Кустик.

При виступі Станіслав Куценко зазначив:

"Цей "Open Space" найбільш затишний з усіх, які я відвідував. Я був розчулений маленькими дітками, які виконали танець на відкритті та приємно здивований великим простором цього сервісного центру. Кожен новий "Відкритий Простір" перевершує попередні у довершеності та креативності. Бажаю волинянам отримувати послуги юстиції швидко та прозоро!"

У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО
У Нововолинську запрацював «Open Space». ФОТО

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Теги: фото, РАЦС, Нововолинськ
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