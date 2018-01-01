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Грибний «букет»: волинянка в лісі знайшла 35 підосичників. ФОТО

Грибний «букет»: волинянка в лісі знайшла 35 підосичників. ФОТО
Жителька села В’язівне Любешівського району поділилась світлинами грибних трофеїв, якій їй вдалось знайти у лісі.

Про це пише газета "Нове життя".

Зокрема, до кошика Степаниди Оласюк потрапило тридцять п’ять підосичників. Більше того, всі вони росли у купі, немов букет із красенів-грибів.

Грибний «букет»: волинянка в лісі знайшла 35 підосичників. ФОТО
Грибний «букет»: волинянка в лісі знайшла 35 підосичників. ФОТО
Грибний «букет»: волинянка в лісі знайшла 35 підосичників. ФОТО

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