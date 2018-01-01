Грибний «букет»: волинянка в лісі знайшла 35 підосичників. ФОТО





Про це пише газета



Зокрема, до кошика Степаниди Оласюк потрапило тридцять п’ять підосичників. Більше того, всі вони росли у купі, немов букет із красенів-грибів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села В’язівне Любешівського району поділилась світлинами грибних трофеїв, якій їй вдалось знайти у лісі.Про це пише газета "Нове життя" Зокрема, до кошикапотрапило тридцять п’ять підосичників. Більше того, всі вони росли у купі, немов букет із красенів-грибів.

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