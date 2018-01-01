Волиняни почали більше їздити тролейбусами

Цьогоріч на Волині збільшилася кількість пасажирів електротранспорту.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.Автомобільний транспорт є лідером на ринку вантажних та пасажирських перевезень Волині. У січні–вересні ним перевезено 3,6 млн.т вантажів і 52,2 млн. пасажирів, що відповідно на 11,1% більше та на 6,2% менше, ніж рік тому. Основна частина всіх комерційних перевезень вантажів (82,0%) і пасажирів (67,3%) виконана саме цим видом транспорту.В структурі вантажів, перевезених автотранспортними підприємствами, переважали продукти нафтоперероблення, сільського господарства, добувної промисловості, деревина та вироби з деревини, харчові продукти.Міським електротранспортом користувалось 23,7 млн. пасажирів, що на 12,0% більше, ніж у січні–вересні 2017р.Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправили 799,5 тис.т вантажів та 1,7 млн. пасажирів, що відповідно на 4,1% більше та на 8,1% менше, ніж торік.