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Волиняни почали більше їздити тролейбусами

Волиняни почали більше їздити тролейбусами
Цьогоріч на Волині збільшилася кількість пасажирів електротранспорту.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

Автомобільний транспорт є лідером на ринку вантажних та пасажирських перевезень Волині. У січні–вересні ним перевезено 3,6 млн.т вантажів і 52,2 млн. пасажирів, що відповідно на 11,1% більше та на 6,2% менше, ніж рік тому. Основна частина всіх комерційних перевезень вантажів (82,0%) і пасажирів (67,3%) виконана саме цим видом транспорту.

В структурі вантажів, перевезених автотранспортними підприємствами, переважали продукти нафтоперероблення, сільського господарства, добувної промисловості, деревина та вироби з деревини, харчові продукти.

Міським електротранспортом користувалось 23,7 млн. пасажирів, що на 12,0% більше, ніж у січні–вересні 2017р.

Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправили 799,5 тис.т вантажів та 1,7 млн. пасажирів, що відповідно на 4,1% більше та на 8,1% менше, ніж торік.

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Теги: транспорт, тролейбуси, маршрутки, статистика
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Коментарі 1
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Скоро будут еще больше пешком ходить...
Кто будет проходить мимо майдана, не забудьте подякуваты...
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