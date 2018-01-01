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Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО

Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО
У селі Дубище в Рожищенському районі на Волині стався неприємний інцидент через високий тиск газу.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.

Мешканці села Дубище, що у Рожищенському районі, розповіли, як через високий тиск газу вибухали лічильники, плавилися газові плити в їхніх домівках.

Детальніше – у відео.



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Теги: інцидент, Волинь
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