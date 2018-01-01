Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:06
У селі Дубище в Рожищенському районі на Волині стався неприємний інцидент через високий тиск газу.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.
Мешканці села Дубище, що у Рожищенському районі, розповіли, як через високий тиск газу вибухали лічильники, плавилися газові плити в їхніх домівках.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.
Мешканці села Дубище, що у Рожищенському районі, розповіли, як через високий тиск газу вибухали лічильники, плавилися газові плити в їхніх домівках.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Порошенко призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 08:03
Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 07:06
Бомби у пошті Клінтонів, Обами і Сороса були справжніми
Сьогодні, 03:55