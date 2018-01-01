Вибухали лічильники: газовий інцидент на Волині. ВІДЕО





Про це йдеться у



Мешканці села Дубище, що у Рожищенському районі, розповіли, як через високий тиск газу вибухали лічильники, плавилися газові плити в їхніх домівках.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дубище в Рожищенському районі на Волині стався неприємний інцидент через високий тиск газу.Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.Мешканці села Дубище, що у Рожищенському районі, розповіли, як через високий тиск газу вибухали лічильники, плавилися газові плити в їхніх домівках.Детальніше – у відео.

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