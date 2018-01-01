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У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО

У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
У Луцьку на вулиці Потебні через негоду впало дерево.

Прор це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

Дерево, яке впало, помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вечірнього відпрацювання містом поблизу будинку №62 на вулиці Потебні.

Зазначають, що інформацію про випадок передали відповідним службам міста для усунення проблеми.
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО

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Теги: дерево, Луцьк, благоустрій, муніципали
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Коментарі 1
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Ну, то дійсно трафунок, шо заслуговує на висвітлення !
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