У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО





Прор це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.



Дерево, яке впало, помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вечірнього відпрацювання містом поблизу будинку №62 на вулиці Потебні.



Зазначають, що інформацію про випадок передали відповідним службам міста для усунення проблеми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Потебні через негоду впало дерево.Прор це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.Дерево, яке впало, помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вечірнього відпрацювання містом поблизу будинку №62 на вулиці Потебні.Зазначають, що інформацію про випадок передали відповідним службам міста для усунення проблеми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію