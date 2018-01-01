У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У Луцьку на вулиці Потебні через негоду впало дерево.
Прор це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Дерево, яке впало, помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вечірнього відпрацювання містом поблизу будинку №62 на вулиці Потебні.
Зазначають, що інформацію про випадок передали відповідним службам міста для усунення проблеми.
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Прор це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Дерево, яке впало, помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вечірнього відпрацювання містом поблизу будинку №62 на вулиці Потебні.
Зазначають, що інформацію про випадок передали відповідним службам міста для усунення проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну, то дійсно трафунок, шо заслуговує на висвітлення !
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