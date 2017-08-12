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Мріє ходити без милиць: просять допомогти волинському бійцю

Мріє ходити без милиць: просять допомогти волинському бійцю
Волонтери просять допомогти з коштами на операцію учаснику війни, волинянину Сергію Михальчуку.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Наталія Попова.

Як йдеться на сторінці сайту "Всеукраїнський центр волонтерів", чоловіка поранило під Кримським: вибухом ворожої міни Сергію розтрощило ногу. В рамках першого етапу лікування йому відновили скалічену кістку стегна і наростили її на п’ять сантиметрів. І от тепер, коли процес загоєння кістки практично завершено, мова зайшла про повне відновлення ноги.

"Професор- ортопед Оксимець В.М. поставив на цю операцію наступні задачі - подовжити сухожилля лівої стопи та прибрати підвивих за допомогою апарата Ілізарова. І Сергій піде сам, без милиць...", - йдеться у дописі.

Тож збирають кошти на рахунок Центру волонтерів "People's Project" проект "Біотех-реабілітація поранених".

Відтак, згідно рахунку потрібно зібрати 107 000 гривень.

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Теги: волонтери, кошти, Наталія Попова, Сергій Михальчук
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