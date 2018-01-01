Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень
Сьогодні, 17:19
Жителя Херсона судитимуть на Волині за крупну крадіжку.
Зловмисник працював в одному з готелів обласного центру Волині, що належить його землякам, - повідомляють Новини Херсонщини.
У лютому він повинен був перевезти з Луцька в Херсон велику суму грошей в касу "господарів" - більше 121 тисячу гривень. Але замість "транспортування" грошей чоловік просто поклав їх собі в кишеню.
Зараз зловмисник знаходиться під вартою, але може вийти з-під варти в разі внесення застави в розмірі 128 870 гривень.
Обвинувальний акт за фактом привласнення грошей шляхом зловживання службовим становищем вже підготували.
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Зловмисник працював в одному з готелів обласного центру Волині, що належить його землякам, - повідомляють Новини Херсонщини.
У лютому він повинен був перевезти з Луцька в Херсон велику суму грошей в касу "господарів" - більше 121 тисячу гривень. Але замість "транспортування" грошей чоловік просто поклав їх собі в кишеню.
Зараз зловмисник знаходиться під вартою, але може вийти з-під варти в разі внесення застави в розмірі 128 870 гривень.
Обвинувальний акт за фактом привласнення грошей шляхом зловживання службовим становищем вже підготували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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