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Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень

Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень
Жителя Херсона судитимуть на Волині за крупну крадіжку.

Зловмисник працював в одному з готелів обласного центру Волині, що належить його землякам, - повідомляють Новини Херсонщини.

У лютому він повинен був перевезти з Луцька в Херсон велику суму грошей в касу "господарів" - більше 121 тисячу гривень. Але замість "транспортування" грошей чоловік просто поклав їх собі в кишеню.

Зараз зловмисник знаходиться під вартою, але може вийти з-під варти в разі внесення застави в розмірі 128 870 гривень.

Обвинувальний акт за фактом привласнення грошей шляхом зловживання службовим становищем вже підготували.

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Теги: крадіжка, гроші, кримінал, Херсон
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