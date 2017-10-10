У «Промені» відбудеться фестиваль анімації: програма*





Тож, з 16:00 у 1-му залі Multiplex відбудеться офіційне відкриття.



Після цього учасники прослухають лекцію про авторське право або ж підуть дивитись програму конкурсної анімації «LINOLEUM», а діти у дитячому розважальному комплекcі «Смугастий носоріг» зможуть відвідати «Створення мультмініатюри в техніці предмета мультиплікації».



З 18:00 відбудеться лекція «Від ілюстратора до аніматора». З 19:30 лекція на тему «Виробництво декорацій», а о 21:00 розпочнеться показ міжнародної програми №1 конкурсної анімації «LINOLEUM».



Зареєструватись на фестиваль можна на сайті: https://zadzerkallia.top/



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Промені 26 жовтня розпочнеться фестиваль анімації «Задзеркалля» -2018.Тож, з 16:00 у 1-му залі Multiplex відбудеться офіційне відкриття.Після цього учасники прослухають лекцію про авторське право або ж підуть дивитись програму конкурсної анімації «LINOLEUM», а діти у дитячому розважальному комплекcі «Смугастий носоріг» зможуть відвідати «Створення мультмініатюри в техніці предмета мультиплікації».З 18:00 відбудеться лекція «Від ілюстратора до аніматора». З 19:30 лекція на тему «Виробництво декорацій», а о 21:00 розпочнеться показ міжнародної програми №1 конкурсної анімації «LINOLEUM».Зареєструватись на фестиваль можна на сайті: https://zadzerkallia.top/

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