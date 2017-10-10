У «Промені» відбудеться фестиваль анімації: програма*
Сьогодні, 17:27
У Промені 26 жовтня розпочнеться фестиваль анімації «Задзеркалля» -2018.
Тож, з 16:00 у 1-му залі Multiplex відбудеться офіційне відкриття.
Після цього учасники прослухають лекцію про авторське право або ж підуть дивитись програму конкурсної анімації «LINOLEUM», а діти у дитячому розважальному комплекcі «Смугастий носоріг» зможуть відвідати «Створення мультмініатюри в техніці предмета мультиплікації».
З 18:00 відбудеться лекція «Від ілюстратора до аніматора». З 19:30 лекція на тему «Виробництво декорацій», а о 21:00 розпочнеться показ міжнародної програми №1 конкурсної анімації «LINOLEUM».
Зареєструватись на фестиваль можна на сайті: https://zadzerkallia.top/
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Тож, з 16:00 у 1-му залі Multiplex відбудеться офіційне відкриття.
Після цього учасники прослухають лекцію про авторське право або ж підуть дивитись програму конкурсної анімації «LINOLEUM», а діти у дитячому розважальному комплекcі «Смугастий носоріг» зможуть відвідати «Створення мультмініатюри в техніці предмета мультиплікації».
З 18:00 відбудеться лекція «Від ілюстратора до аніматора». З 19:30 лекція на тему «Виробництво декорацій», а о 21:00 розпочнеться показ міжнародної програми №1 конкурсної анімації «LINOLEUM».
Зареєструватись на фестиваль можна на сайті: https://zadzerkallia.top/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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