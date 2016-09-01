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У Китаї розкажуть про ковельський індустріальний парк

У Китаї розкажуть про ковельський індустріальний парк
Індустріальний парк «Ковель» презентуватимуть у Китаї.

Вже за тиждень делегація з України на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим вирушає до Китаю, аби вперше із Національним стендом взяти участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”). Відбудеться ж вона у Шанхаї у період із 5 до 10 листопада цього року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Серед учасників ділової місії до Китайської народної республіки – голова Ковельської районної державної адміністрації Віктор Козак та директор ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» Іван Смітюх.

Саме вони презентують інвестиційну пропозицію Волині – Індустріальний парк «Ковель», аби залучити міжнародні капітальні вкладення для його створення. Відтак, зазначають представники влади району, цей проект має усі шанси стати прикладом успішної реалізації державно-приватного партнерства.

Загалом, 6 листопада 2018 року Україна представлятиме на Національному стенді такі напрямки як: інвестиції, харчова і переробна промисловість, індустріалізація та машинобудування, креативні індустрії, інформаційно-комунікаційні технології (IT та інновації), туризм та освіта тощо.

Для України участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”) є вкрай важливою, позаяк дає можливість показати наші найкращі розробки та досягнення у різних галузях економіки, а також сформувати довіру до українського виробника на одному з найперспективніших світових ринків.

Довідково:
МКІВ/СІІЕ 2018 – перша міжнародна імпортна виставка глобального масштабу в Китайській народній республіці, офіційно анонсована Головою КНР Сі Цзіньпінем на Форумі «Одного поясу – одного шляху» в травні 2017 р.

У події візьмуть участь понад 130 країн та регіонів, понад 80 країн – із національними стендами, а це – офіційні делегації, покупці, інвестори та понад 300 тис. відвідувачів, що очікуються на виставці щодня.

Загальна виставкова площа перевищуватиме 270 тис. кв. м. та складатиметься із трьох основних частин:

павільйону національних стендів країн;
тематичних павільйонів для підприємств за певними напрямками;
міжнародного торговельного форуму.
Національний стенд – концентрація найкращих, найбільш інноваційних, унікальних та якісних продуктів та послуг, котрі країна може ескпортувати.

Програма реалізується Офісом із просування експорту за підтримки Європейського банку з реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

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Теги: Китай, інвестиції, Ковель
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