У Китаї розкажуть про ковельський індустріальний парк

Індустріальний парк «Ковель» презентуватимуть у Китаї.Вже за тиждень делегація з України на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим вирушає до Китаю, аби вперше із Національним стендом взяти участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”). Відбудеться ж вона у Шанхаї у період із 5 до 10 листопада цього року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Серед учасників ділової місії до Китайської народної республіки – голова Ковельської районної державної адміністраціїта директор ТОВ «Ковельський хлібокомбінат»Саме вони презентують інвестиційну пропозицію Волині – Індустріальний парк «Ковель», аби залучити міжнародні капітальні вкладення для його створення. Відтак, зазначають представники влади району, цей проект має усі шанси стати прикладом успішної реалізації державно-приватного партнерства.Загалом, 6 листопада 2018 року Україна представлятиме на Національному стенді такі напрямки як: інвестиції, харчова і переробна промисловість, індустріалізація та машинобудування, креативні індустрії, інформаційно-комунікаційні технології (IT та інновації), туризм та освіта тощо.Для України участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”) є вкрай важливою, позаяк дає можливість показати наші найкращі розробки та досягнення у різних галузях економіки, а також сформувати довіру до українського виробника на одному з найперспективніших світових ринків.