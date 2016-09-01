У Китаї розкажуть про ковельський індустріальний парк
Сьогодні, 17:42
Індустріальний парк «Ковель» презентуватимуть у Китаї.
Вже за тиждень делегація з України на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим вирушає до Китаю, аби вперше із Національним стендом взяти участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”). Відбудеться ж вона у Шанхаї у період із 5 до 10 листопада цього року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Серед учасників ділової місії до Китайської народної республіки – голова Ковельської районної державної адміністрації Віктор Козак та директор ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» Іван Смітюх.
Саме вони презентують інвестиційну пропозицію Волині – Індустріальний парк «Ковель», аби залучити міжнародні капітальні вкладення для його створення. Відтак, зазначають представники влади району, цей проект має усі шанси стати прикладом успішної реалізації державно-приватного партнерства.
Загалом, 6 листопада 2018 року Україна представлятиме на Національному стенді такі напрямки як: інвестиції, харчова і переробна промисловість, індустріалізація та машинобудування, креативні індустрії, інформаційно-комунікаційні технології (IT та інновації), туризм та освіта тощо.
Для України участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”) є вкрай важливою, позаяк дає можливість показати наші найкращі розробки та досягнення у різних галузях економіки, а також сформувати довіру до українського виробника на одному з найперспективніших світових ринків.
Довідково:
МКІВ/СІІЕ 2018 – перша міжнародна імпортна виставка глобального масштабу в Китайській народній республіці, офіційно анонсована Головою КНР Сі Цзіньпінем на Форумі «Одного поясу – одного шляху» в травні 2017 р.
У події візьмуть участь понад 130 країн та регіонів, понад 80 країн – із національними стендами, а це – офіційні делегації, покупці, інвестори та понад 300 тис. відвідувачів, що очікуються на виставці щодня.
Загальна виставкова площа перевищуватиме 270 тис. кв. м. та складатиметься із трьох основних частин:
павільйону національних стендів країн;
тематичних павільйонів для підприємств за певними напрямками;
міжнародного торговельного форуму.
Національний стенд – концентрація найкращих, найбільш інноваційних, унікальних та якісних продуктів та послуг, котрі країна може ескпортувати.
Програма реалізується Офісом із просування експорту за підтримки Європейського банку з реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вже за тиждень делегація з України на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим вирушає до Китаю, аби вперше із Національним стендом взяти участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”). Відбудеться ж вона у Шанхаї у період із 5 до 10 листопада цього року, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Серед учасників ділової місії до Китайської народної республіки – голова Ковельської районної державної адміністрації Віктор Козак та директор ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» Іван Смітюх.
Саме вони презентують інвестиційну пропозицію Волині – Індустріальний парк «Ковель», аби залучити міжнародні капітальні вкладення для його створення. Відтак, зазначають представники влади району, цей проект має усі шанси стати прикладом успішної реалізації державно-приватного партнерства.
Загалом, 6 листопада 2018 року Україна представлятиме на Національному стенді такі напрямки як: інвестиції, харчова і переробна промисловість, індустріалізація та машинобудування, креативні індустрії, інформаційно-комунікаційні технології (IT та інновації), туризм та освіта тощо.
Для України участь у Міжнародній Китайській Імпортній Виставці (“China International Import Expo 2018”) є вкрай важливою, позаяк дає можливість показати наші найкращі розробки та досягнення у різних галузях економіки, а також сформувати довіру до українського виробника на одному з найперспективніших світових ринків.
Довідково:
МКІВ/СІІЕ 2018 – перша міжнародна імпортна виставка глобального масштабу в Китайській народній республіці, офіційно анонсована Головою КНР Сі Цзіньпінем на Форумі «Одного поясу – одного шляху» в травні 2017 р.
У події візьмуть участь понад 130 країн та регіонів, понад 80 країн – із національними стендами, а це – офіційні делегації, покупці, інвестори та понад 300 тис. відвідувачів, що очікуються на виставці щодня.
Загальна виставкова площа перевищуватиме 270 тис. кв. м. та складатиметься із трьох основних частин:
павільйону національних стендів країн;
тематичних павільйонів для підприємств за певними напрямками;
міжнародного торговельного форуму.
Національний стенд – концентрація найкращих, найбільш інноваційних, унікальних та якісних продуктів та послуг, котрі країна може ескпортувати.
Програма реалізується Офісом із просування експорту за підтримки Європейського банку з реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у жінки в магазині поцупили телефон
Сьогодні, 17:51
У Києві хочуть провести Дні Волині
Сьогодні, 17:45
У Китаї розкажуть про ковельський індустріальний парк
Сьогодні, 17:42
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації: програма*
Сьогодні, 17:27
Двоє волинян поїхали на марафон морської піхоти у США. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25