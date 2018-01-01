Тисячі волинян звернулися за призначенням субсидій. ВІДЕО
Сьогодні, 08:14
Понад 5 тисяч волинян звернулися минулого тижня до органів соцзахисту області з заявами про призначення субсидій.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.
За словами заступник керівника профільного департаменту Волинської ОДА Людмили Сірбіненко, найбільше державну допомогою просять лучани.
Чиновниця каже: мешканці області активізувалися з початком опалювального сезону. У людей виникають питання щодо надання субсидій.
Деталі - у відео.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.
За словами заступник керівника профільного департаменту Волинської ОДА Людмили Сірбіненко, найбільше державну допомогою просять лучани.
Чиновниця каже: мешканці області активізувалися з початком опалювального сезону. У людей виникають питання щодо надання субсидій.
Деталі - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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