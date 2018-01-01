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Тисячі волинян звернулися за призначенням субсидій. ВІДЕО

Тисячі волинян звернулися за призначенням субсидій. ВІДЕО
Понад 5 тисяч волинян звернулися минулого тижня до органів соцзахисту області з заявами про призначення субсидій.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.

За словами заступник керівника профільного департаменту Волинської ОДА Людмили Сірбіненко, найбільше державну допомогою просять лучани.

Чиновниця каже: мешканці області активізувалися з початком опалювального сезону. У людей виникають питання щодо надання субсидій.

Деталі - у відео.


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Теги: субсидії, Волинь
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