Тисячі волинян звернулися за призначенням субсидій. ВІДЕО





Про це йдеться в



За словами заступник керівника профільного департаменту Волинської ОДА Людмили Сірбіненко, найбільше державну допомогою просять лучани.



Чиновниця каже: мешканці області активізувалися з початком опалювального сезону. У людей виникають питання щодо надання субсидій.



Деталі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 5 тисяч волинян звернулися минулого тижня до органів соцзахисту області з заявами про призначення субсидій.Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.За словами заступник керівника профільного департаменту Волинської ОДА, найбільше державну допомогою просять лучани.Чиновниця каже: мешканці області активізувалися з початком опалювального сезону. У людей виникають питання щодо надання субсидій.Деталі - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію