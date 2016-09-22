У цю неділю Україна переходить на зимовий час





Тож о 4-й ранку 28 жовтня переведіть годинники на годину назад, - пише



Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно.



Зазначимо, що Європейський Союз цього року вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час на підставі опитування громадян ЄС. Понад 80% респондентів он-лайн виступили за скасування переведення годинників.



Європейська комісія пропонує країнам ЄС назавжди відмовитися від зміни часу у 2019 році. Проте комісія дала державам-членам час до квітня 2019 року, аби вирішити, за яким часом вони хочуть жити: зимовим чи літнім.



Останній обов'язковий перехід на літній час у Євросоюзі відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року. Після цього держави-члени, які захочуть назавжди повернутись до зимового часу, зможуть зробити це востаннє у неділю 27 жовтня 2019 року.



Після цієї дати у Євросоюзі сезонні переведення годинників буде скасовано.



Більшість жителів Німеччини, наприклад, хотіли б постійно жити за літнім часом.



Росія відмовилася від переходу на "зимовий час" у лютому 2011 року. Так званий "літній час" закріпили як стандартний, а практику переходу на нього припинили. Відтоді "декретний час" в РФ не застосують.



У вересні 2011 року й в Україні була спроба відмовитися від переходу на зимовий час, але вже в жовтні відповідне рішення Верховної Ради скасували.

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