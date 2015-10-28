Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО





Скорботні заходи відбулися 26 жовтня біля пам’ятного знаку “Поранений солдат” на меморіальному комплексі “Вічна слава”.



Традиційно на захід із квітами прийшли ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій на Сході України, представники влади та духовенства.





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