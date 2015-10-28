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Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО

Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
У Луцьку вшанували визволителів України під час Другої світової війни та згадали тих, хто доклав зусиль до визволення нашої країни від нацистських загарбників

Скорботні заходи відбулися 26 жовтня біля пам’ятного знаку “Поранений солдат” на меморіальному комплексі “Вічна слава”.

Традиційно на захід із квітами прийшли ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій на Сході України, представники влади та духовенства.

Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО

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Теги: вшанування, Луцьк, війна
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