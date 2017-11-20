У луцькому сквері вандали зруйнували люк
Сьогодні, 11:02
У Луцьку в сквері поблизу ЦНАПу, що на вулиці Пֹ’ятницька Гірка, невідомі зруйнували кришку люка.
Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Так, муніципали звернулись до комунальників, аби ліквідувати небезпеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Так, муніципали звернулись до комунальників, аби ліквідувати небезпеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
Які вулиці Луцька залишились без тепла. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:17
У луцькому сквері вандали зруйнували люк
Сьогодні, 11:02
Куди піти на вихідні у Луцьку: 26-28 жовтня
Сьогодні, 11:00
Після підписання декларацій зарплати лікарів зростають в рази, – головний медик Луцька
Сьогодні, 10:53
Мо-лод-ці!