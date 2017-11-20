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У луцькому сквері вандали зруйнували люк

У луцькому сквері вандали зруйнували люк
У Луцьку в сквері поблизу ЦНАПу, що на вулиці Пֹ’ятницька Гірка, невідомі зруйнували кришку люка.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Так, муніципали звернулись до комунальників, аби ліквідувати небезпеку.

У луцькому сквері вандали зруйнували люк

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Теги: люк, Луцьк
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