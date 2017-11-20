У луцькому сквері вандали зруйнували люк





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Так, муніципали звернулись до комунальників, аби ліквідувати небезпеку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в сквері поблизу ЦНАПу, що на вулиці Пֹ’ятницька Гірка, невідомі зруйнували кришку люка.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.Так, муніципали звернулись до комунальників, аби ліквідувати небезпеку.

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