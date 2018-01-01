Які вулиці Луцька залишились без тепла. ПЕРЕЛІК

26 жовтня всі окрім однієї котельні ДКП «Луцьктепло» розпочали в штатному режимі – працюють на подачу тепла та гарячої води.Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».Ще 24 жовтня, розпочавши опалювальний сезон, ДКП «Луцьктепло» подбало про забезпечення послугою централізованого опалення освітніх, медичних, закладів соціальної сфери. Того ж дня і наступного здійснювалися заходи з роз’єднання котелень, які для надання послуги з гарячого водопостачання в неопалювальний сезон працювали в парі. Через це ряд котелень зупинилися, а надання послуги з теплопостачання тимчасово припинилося. Однак вже до кінця дня 25 жовтня надання послуги було відновлено.Окрім того, 25 жовтня спеціалісти підприємства боролися з витоками, які опинилися під час нагріву та підживлення мереж. Відтак кілька котелень вимушено зупинялися на термін усунення витоку.Сьогодні, 26 жовтня здійснення послуги централізованого опалення тимчасово не надається для наступних об’єктів:Конякіна, 9-а, 9-б – порив тепломережі; ведуться зварювальні роботиБенделіані, 5 – внутрішньо-будинковий поривСоборності, 38, 38-а, 40, 42, 42-а – порив тепломережі; ведуться зварювальні роботиСоборності, 30, 30-а, 32, 32-б – внутрішньо-будинковий порив; зварювальні роботи здійснює ЖЕК №8Кравчука, 38, 40, 42, 44, 48 – порив тепломережі; ведуться зварювальні роботиПривокзальна, 2, 4, 6, 6-а; Перемоги, 23, 25, 25-а; Грушевського, 28, 30, 31, 33 – порив тепломережі; ведуться зварювальні роботиСтрілецька, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 53 – порив тепломережі; ведуться зварювальні роботиШевченка, 4, 6,10; Прогресу,1, 2, 4; Лесі Українки, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 23; Богдана Хмельницького, 43, Сенаторки Левчанівської, 2, 5 – налагодження та пускРівненська, 3, 3-а, 5, 5-а – зварювальні ремонтні роботи ведуться підрядникомКотельня на вул. Галшки Гулевичівни, 12 – налагодження та пускДНЗ №26, ДНЗ №29 – порив тепломережі; ведуться зварювальні роботиЗОШ №15 (Привокзальна, 5-а) – налагодження та пускМедичний коледж (Лесі Українки, 2) – налагодження та пуск.Очікуваний термін завершення робіт – 26 жовтня. Окрім вул. Рівненської, де підрядник планує виконувати роботи до 1 листопада."За іншими ж адресами відсутність тепла в оселях пояснюється наступним. Як вже не раз наголошували, ДКП «Луцьктепло» несе відповідальність за підведення теплоносія до фундаменту будинку. Запустити його в будинок – обов’язок балансоутримувачів (ОСББ, ЖКП, ЖЕК, МЖК). Якщо вашої адреси немає у вище наведеному списку, будь ласка, звертайтеся до них", - йдеться у повідомлені.Проте, як відомо, в багатьох балансоутримувачів об’єктивно не вистачає слюсарів для миттєвого виконання усього об’єму робіт.