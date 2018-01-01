У «Промені» виступлять «Брати Шумахери»*





Збірка кращих жартів за все існування дуету вже на сцені Променя цієї осені.



Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».



Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 листопада у концерт-холі Розважального центру «Промінь» відбудеться концерт Братів Шумахерів. Український комедійний дует у складі Сергія Цвіловського та Юрія Великого.Збірка кращих жартів за все існування дуету вже на сцені Променя цієї осені.Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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