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У «Промені» виступлять «Брати Шумахери»*

У «Промені» виступлять «Брати Шумахери»*
20 листопада у концерт-холі Розважального центру «Промінь» відбудеться концерт Братів Шумахерів. Український комедійний дует у складі Сергія Цвіловського та Юрія Великого.

Збірка кращих жартів за все існування дуету вже на сцені Променя цієї осені.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промені» виступлять «Брати Шумахери»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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