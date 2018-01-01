Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Учні класу вокалу Горохівської музичної школи стали лауреатами VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Галицькі Самоцвіти».
Він відбувся 21-22 жовтня у Львові. Про це інформує відділ культури Горохівської райдержадміністрації, - пише Район.Горохів.
Учениця сьомого класу Дарина Сцьольна виборола перше місце, а учениця першого класу Олександра Романюк – четверте місце (клас викладачки Людмили Гетьманчук).
25 жовтня голова райдержадміністрації Юлія Гринчук вручила лауреатам спільні Подяки голови райдержадміністрації і районної ради та подарунки.
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Він відбувся 21-22 жовтня у Львові. Про це інформує відділ культури Горохівської райдержадміністрації, - пише Район.Горохів.
Учениця сьомого класу Дарина Сцьольна виборола перше місце, а учениця першого класу Олександра Романюк – четверте місце (клас викладачки Людмили Гетьманчук).
25 жовтня голова райдержадміністрації Юлія Гринчук вручила лауреатам спільні Подяки голови райдержадміністрації і районної ради та подарунки.
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