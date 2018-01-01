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Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО

Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО
Учні класу вокалу Горохівської музичної школи стали лауреатами VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Галицькі Самоцвіти».

Він відбувся 21-22 жовтня у Львові. Про це інформує відділ культури Горохівської райдержадміністрації, - пише Район.Горохів.

Учениця сьомого класу Дарина Сцьольна виборола перше місце, а учениця першого класу Олександра Романюк – четверте місце (клас викладачки Людмили Гетьманчук).

25 жовтня голова райдержадміністрації Юлія Гринчук вручила лауреатам спільні Подяки голови райдержадміністрації і районної ради та подарунки.

Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО
Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО
Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО
Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО

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Теги: талант, діти, музика
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