Зняв облачення та взяв гітару: у луцькому госпіталі священик організував концерт





Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії Київського патріархату у Facebook.



Зазначимо, що концерт організував капелан госпіталю отець Сергій Мельничук.



Між поетичними й прозовими творами лунали музичні номери: закінчивши відправу (тимчасово служиться в невеличкому актовому залі) та знявши облачення, отець взяв гітару й співав армійських і козацьких пісень.



Виступали також члени Спілки християнських письменників України Юрій Вавринюк і літредактор інформаційно-видавничого центру єпархії Віктор Гребенюк.



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