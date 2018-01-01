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Зняв облачення та взяв гітару: у луцькому госпіталі священик організував концерт

Зняв облачення та взяв гітару: у луцькому госпіталі священик організував концерт
У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі відбувся концерт на тематику війни на Донбасі.

Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії Київського патріархату у Facebook.

Зазначимо, що концерт організував капелан госпіталю отець Сергій Мельничук.

Між поетичними й прозовими творами лунали музичні номери: закінчивши відправу (тимчасово служиться в невеличкому актовому залі) та знявши облачення, отець взяв гітару й співав армійських і козацьких пісень.

Виступали також члени Спілки християнських письменників України Юрій Вавринюк і літредактор інформаційно-видавничого центру єпархії Віктор Гребенюк.
Зняв облачення та взяв гітару: у луцькому госпіталі священик організував концерт

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Теги: священик, Луцьк
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