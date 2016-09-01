У Кривому Розі під час гонки авто влетіло в натовп людей





Про це повідомляє krivbass.city, передає



Під час гонки один із автомобілів, виконуючи трюки, вилетів у натовп глядачів. Він збив чотирьох осіб і влетів у припарковану машину.



Інцидент стався у Саксаганському районі на автодромі "Кривбас-Екстрим". Внаслідок аварії постраждали дві жінки і дві дитини. Їх доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.



"Намагалися зробити все можливе для безпеки, але сьогодні, вперше за більш ніж 20 років - нещасний випадок в нашому місті на перегонах. Змагання зупинені. Їду до лікарні. Будемо надавати всю необхідну допомогу. Все інше - після.



Попередньо - у одного з каскадерів, які виступали між заїздами перегонів, відмовили на машині гальма", - написав депутат Андрій Гальченко, один із організаторів перегонів.

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