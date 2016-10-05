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Через волинський кордон намагався «проскочити» чоловік із фальшивим документом

Через волинський кордон намагався «проскочити» чоловік із фальшивим документом
Через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин" водій намагався проїхати із підробленим документом.

Випадок трапився 26 жовтня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Екіпаж ковельських патрульних прибув на виклик до "Ягодина": заявник повідомляв, що має намір виїхати в Україну без документів, оскільки їх забрали і не повертають працівники митниці. На його думку, це зроблено неправомірно, тож чоловік сповістив поліцію.

Інспектори почали з’ясовувати ситуацію і встановили, що працівники вилучили доручення на право керування транспортним засобом, оскільки воно недійсне. Нотаріуска з Польщі, чиїм прізвищем нібито було підписане доручення, повідомила, що такого документа вона не видавала.

Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, адже йшлось про можливе підроблення документа.

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Теги: кордон, документ, пропуск
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