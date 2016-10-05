Через волинський кордон намагався «проскочити» чоловік із фальшивим документом

Через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин" водій намагався проїхати із підробленим документом.Випадок трапився 26 жовтня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.Екіпаж ковельських патрульних прибув на виклик до "Ягодина": заявник повідомляв, що має намір виїхати в Україну без документів, оскільки їх забрали і не повертають працівники митниці. На його думку, це зроблено неправомірно, тож чоловік сповістив поліцію.Інспектори почали з’ясовувати ситуацію і встановили, що працівники вилучили доручення на право керування транспортним засобом, оскільки воно недійсне. Нотаріуска з Польщі, чиїм прізвищем нібито було підписане доручення, повідомила, що такого документа вона не видавала.Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, адже йшлось про можливе підроблення документа.