Через волинський кордон намагався «проскочити» чоловік із фальшивим документом
Сьогодні, 03:27
Через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин" водій намагався проїхати із підробленим документом.
Випадок трапився 26 жовтня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж ковельських патрульних прибув на виклик до "Ягодина": заявник повідомляв, що має намір виїхати в Україну без документів, оскільки їх забрали і не повертають працівники митниці. На його думку, це зроблено неправомірно, тож чоловік сповістив поліцію.
Інспектори почали з’ясовувати ситуацію і встановили, що працівники вилучили доручення на право керування транспортним засобом, оскільки воно недійсне. Нотаріуска з Польщі, чиїм прізвищем нібито було підписане доручення, повідомила, що такого документа вона не видавала.
Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, адже йшлось про можливе підроблення документа.
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Випадок трапився 26 жовтня, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж ковельських патрульних прибув на виклик до "Ягодина": заявник повідомляв, що має намір виїхати в Україну без документів, оскільки їх забрали і не повертають працівники митниці. На його думку, це зроблено неправомірно, тож чоловік сповістив поліцію.
Інспектори почали з’ясовувати ситуацію і встановили, що працівники вилучили доручення на право керування транспортним засобом, оскільки воно недійсне. Нотаріуска з Польщі, чиїм прізвищем нібито було підписане доручення, повідомила, що такого документа вона не видавала.
Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, адже йшлось про можливе підроблення документа.
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