Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО

У Луцьку скаржаться на бездоріжжя на мікрорайоні Вишків - мовляв, у дощову погоду тут легше плисти, ніж ходити.Про ценаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook."В нас як завжди, пройшли дощі - пропала дорога. І це ще нормально, коли дощик пару днів ллється, можна лодку надувну діставати.Того року зробили провулок, а сюди так і не доїхали, зняли верхній шар і все", - йдется у дописі.Окрім того, жінка прикріпила фото покриття та калюж, які утворилися на дорозі.