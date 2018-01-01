Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
Сьогодні, 08:46
У Луцьку скаржаться на бездоріжжя на мікрорайоні Вишків - мовляв, у дощову погоду тут легше плисти, ніж ходити.
Про це Аліна Салова написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"В нас як завжди, пройшли дощі - пропала дорога. І це ще нормально, коли дощик пару днів ллється, можна лодку надувну діставати.
Того року зробили провулок, а сюди так і не доїхали, зняли верхній шар і все", - йдется у дописі.
Окрім того, жінка прикріпила фото покриття та калюж, які утворилися на дорозі.
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Про це Аліна Салова написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"В нас як завжди, пройшли дощі - пропала дорога. І це ще нормально, коли дощик пару днів ллється, можна лодку надувну діставати.
Того року зробили провулок, а сюди так і не доїхали, зняли верхній шар і все", - йдется у дописі.
Окрім того, жінка прикріпила фото покриття та калюж, які утворилися на дорозі.
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Коментарі 1
Скидайтеся на дорогу і робіть.
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