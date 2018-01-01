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Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО

Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
У Луцьку скаржаться на бездоріжжя на мікрорайоні Вишків - мовляв, у дощову погоду тут легше плисти, ніж ходити.

Про це Аліна Салова написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.

"В нас як завжди, пройшли дощі - пропала дорога. І це ще нормально, коли дощик пару днів ллється, можна лодку надувну діставати.

Того року зробили провулок, а сюди так і не доїхали, зняли верхній шар і все", - йдется у дописі.

Окрім того, жінка прикріпила фото покриття та калюж, які утворилися на дорозі.
Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО

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Теги: дорога, покриття, скарга
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