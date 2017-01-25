У Львові чоловік в автівці вистрелив собі у груди





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич, - пише



Трагедія сталася сьогодні, 29 жовтня. Чоловік у власному автомобілі під будинком, в якому проживав, прострелив собі грудну клітку та помер на місці трагедії.



Тіло загиблого виявила його дружина.



На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Обставини трагедії встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові, на вул. Хвильового, 33, чоловік вчинив самогубство в автомобілі, вистріливши собі у груди.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник львівської поліції, - пише Вголос Трагедія сталася сьогодні, 29 жовтня. Чоловік у власному автомобілі під будинком, в якому проживав, прострелив собі грудну клітку та помер на місці трагедії.Тіло загиблого виявила його дружина.На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Обставини трагедії встановлюють.

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