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У Львові чоловік в автівці вистрелив собі у груди

У Львові чоловік в автівці вистрелив собі у груди
У Львові, на вул. Хвильового, 33, чоловік вчинив самогубство в автомобілі, вистріливши собі у груди.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич, - пише Вголос.

Трагедія сталася сьогодні, 29 жовтня. Чоловік у власному автомобілі під будинком, в якому проживав, прострелив собі грудну клітку та помер на місці трагедії.

Тіло загиблого виявила його дружина.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Обставини трагедії встановлюють.

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Теги: самогубство, Львів
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