Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО

У Харкові на Всеукраїнських змаганнях з плавання серед юних плавців "Ліга плавання України", які відбулись 28 жовтня, лучани вибороли 15 медалей.Про це повідомляють у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцькради У facebook."...Вихованці КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" загалом вибороли 15 медалей різного гатунку. Цей старт показав, що у нас підростає дуже хороший резерв плавців", - йдеться у дописі.Переможцями та призерами стали: І.Гарбарчук - 200м бат-1 м-це, 50м н/сп-1 м-це, 50м бат - 1м-це, 100м бат - 1 м-це. В. Лебідь - 200м бат - 1 м-це, 200м в/с - 2м-це, 400м в/с - 2 м-це, 50 м бат- 2 м-це, 100м в/с - 2 м-це. І. Потапчук - 50 м н/сп - 3 м-це. В. Гнітецький 100 м н/сп - 3 м-це, А. Нестеровський - 50 м в/с - 2 м-це, 50 м н/сп - 3 м-це , 100м в/с - 3 м-це. М. Аленін - 50 м брас - 3 м-це.