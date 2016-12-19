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Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО

Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
У Харкові на Всеукраїнських змаганнях з плавання серед юних плавців "Ліга плавання України", які відбулись 28 жовтня, лучани вибороли 15 медалей.

Про це повідомляють у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцькради У facebook.

"...Вихованці КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" загалом вибороли 15 медалей різного гатунку. Цей старт показав, що у нас підростає дуже хороший резерв плавців", - йдеться у дописі.

Переможцями та призерами стали: І.Гарбарчук - 200м бат-1 м-це, 50м н/сп-1 м-це, 50м бат - 1м-це, 100м бат - 1 м-це. В. Лебідь - 200м бат - 1 м-це, 200м в/с - 2м-це, 400м в/с - 2 м-це, 50 м бат- 2 м-це, 100м в/с - 2 м-це. І. Потапчук - 50 м н/сп - 3 м-це. В. Гнітецький 100 м н/сп - 3 м-це, А. Нестеровський - 50 м в/с - 2 м-це, 50 м н/сп - 3 м-це , 100м в/с - 3 м-це. М. Аленін - 50 м брас - 3 м-це.
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО
Медальний феєрверк: луцькі плавці вибороли в Харкові низку нагород. ФОТО

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Теги: плавці, Луцьк, медалі
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